[스포츠한국 이동건 기자] 개그맨 겸 DJ 박명수가 'DJ 하드웰 음원 불법 사용 논란'에 휩싸였다.17일 유명 네덜란드 DJ 하드웰은 자신의 페이스북을 통해 "하드웰 온에어를 클럽에서 틀었을 때(When the DJ's play Hardwell On Air in the club)"라는 글을 게시했다.해당 글에는 14일 박명수가 한 클럽에서 진행된 공연에서 '하드웰 온에어' 중 일부를 공연하는 동영상이 첨부됐다. 하드웰은 박명수가 자신의 '하드웰 온에어' 중 쥬웰즈 앤 스팟스의 'Grand Opera' 음원을 불법적으로 다운로드해서 재편집해 틀었다고 주장했다.이에 논란이 커지자 박명수는 자신의 인스타그램을 통해 음원 불법 사용 논란에 대한 입장을 밝혔다.박명수는 "일단 선곡이 잘못된 건 맞다"면서 "대형클럽 옥타곤에선 불법다운파일은 음질 저하로 사용치 않고 aiff 파일을 대부분 사용한다"고 음원을 불법으로 사용한 건 아니라고 해명했다.그는 "순간적으로 선곡을 하다 보니 실수가 있었다. 앞으론 좀 더 선곡에 신경 쓰겠다. 하드웰과 원작자도 제가 정말 좋아하는 분들이다. 더 좋은 set으로 보답하겠다"고 전했다.하지만 이 같은 입장이 전해진 뒤에도 음원 불법 사용 논란은 쉽게 그치지 않고 있다. DJ 제로는 다음 날인 18일 오전 박명수의 사과문을 캡처해 게재하며 "하드웰 온에어 aiff 파일도 가지고 있다니... 대단한 명수옹 아니면 128k를 aiff로 바꾸는 연금술을 하시나"라고 일침을 가했다.그는 "선곡 실수라기엔 다음 플레이할 곡을 사전 모니터링 안 하나? 다른 다제이들 밥줄까지 뺏어가며 저러고 싶을까. 박명수 디제이 걍 접으세요"라고 쓴소리를 던졌다.네티즌 또한 "그 파일을 aiff로 구할 수 있다는 소리는 태어나서 처음 들었다", "불법다운파일의 음질 문제로 aiff 파일을 사용했다는 건 앞으로 불법다운해서 쓰겠다는 거냐" 등 비판의 목소리를 높이고 있다.