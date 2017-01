[스포츠한국 조은애 기자] 개그맨이자 DJ로 활동 중인 박명수가 해외 유명 DJ의 음원을 무단으로 사용했다는 논란에 휩싸였다.네덜란드의 유명 DJ인 하드웰은 17일 자신의 페이스북에 "DJ가 '하드웰 온에어'를 클럽에서 틀었을 때(When the DJ's play @Hardwellonair in the club)"라는 글과 함께 박명수의 공연 영상을 게재했다.해당 영상은 지난 14일 서울의 한 클럽에서 진행된 EDM 공연으로 DJ로 무대에 오른 박명수의 모습이 담겨 있다. 그가 언급한 '하드웰 온에어'는 하드웰이 진행 중인 온라인 팟캐스트 프로그램이다.박명수의 공연 영상이 확산된 이후, 전세계 일렉트로닉 음악 팬들 사이에서 논란이 불거졌다. 박명수가 '하드웰 온에어' 중 일부를 공연에서 그대로 재생했다는 것. 특히 해당 음원은 하드웰이 진행하는 팟캐스트 중간에 나오는 음원으로, 하드웰은 박명수가 자신의 음악을 팟캐스트에서 불법 추출해 편집했다는 의혹을 제기한 것으로 알려졌다.한편 박명수는 G-Park이라는 닉네임으로 DJ로서 활발한 활동을 펼치고 있다.