[스포츠한국 윤소영 기자] 공유·김고은 주연의 tvN '도깨비'가 OST 음반을 출시한다.폭발적인 시청률과 화제성으로 케이블 드라마의 새 역사를 쓰고 있는 tvN 금토드라마 '쓸쓸하고 찬란하신-도깨비'(극본 김은숙, 연출 이응복)가 오는 25일 OST 전곡이 수록된 음원 발매를 앞두고 17일부터 예약 판매를 진행한다. '도깨비' OST는 드라마의 아름다운 감성을 고스란히 녹여낸 명품 OST라는 평을 얻으며 엄청난 신드롬을 불러일으키고 있는 상황.'도깨비' 음반에는 찬열X펀치의 '스테이 위드 미(Stay with me)', 크러쉬의 '뷰티풀(Beautiful)', 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다', 로이킴X김이지의 '헤븐(Heaven)', 마마무의 '러브(Love)', 라쎄 린드의 '허시(Hush)', 에디킴의 '이쁘다니까', 샘김의 '후아유(Who are You)', 소유의 '아이 미스 유(I Miss You)' 등과 '도깨비' 오프닝곡까지 총 16곡이 수록될 예정이다.여기에 공유의 나레이션 트랙도 곳곳에 사입돼 '도깨비'를 떠나 보내기 아쉬운 팬들에게 최고의 선물이 될 것으로 기대를 모으고 있다. 또한 가사집과 사진집이 별도로 구성되며 사진집에는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나, 육성재 등 '도깨비' 열풍을 이끌어 갔던 배우들의 드라마 스틸컷 및 미공개 이미지들이 포함돼 있어 앨범의 소장가치를 더욱 높였다는 후문이다.한편 tvN '도깨비'는 불멸의 삶을 끝내기 위해 인간 신부가 필요한 도깨비 김신(공유)와 기억상실증 저승사자(이동욱), 자신을 도깨비 신부라 주장하는 지은탁(김고은)의 이야기를 그리는 드라마. 매주 금, 토요일 오후 8시에 방송된다.