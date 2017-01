[스포츠한국 윤소영 기자] 11년차 걸그룹 소녀시대 서현이 미니 1집 '돈트 세이 노(Don`t Say No)'를 통해 솔로로 출격했다.서현은 17일 0시 첫 솔로 앨범 '돈트 세이 노(Don`t Say No)'를 발매했다. 이번 앨범에는 '돈트 세이 노(Don`t Say No)' '헬로(Hello)' '매직' '혼자 하는 사랑' '러브 앤드 어펙션(Love & Affection)' '배드 러브(Bad Love)' '달빛' 등 총 일곱 곡이 수록됐다.이 중 타이틀곡 '돈트 세이 노(Don`t Say No)'는 헤어진 연인을 그리워하며 다시 사랑하길 바라는 감성을 애절하게 그린 섹시 콘셉트의 알앤비 팝 댄스 곡이다. 이날 오전 8시 기준 올레뮤직 엠넷 2위, 벅스 3위, 소리바다 6위, 네이버뮤직 몽키3 7위, 지니 8위, 멜론 19위를 기록했다.서현은 오는 19일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 20일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 21일 MBC '쇼! 음악중심', 22일 '인기가요' 등을 통해 본격적인 솔로 활동에 돌입할 예정. 소녀시대, 태티서 등 그룹 활동과 '해를 품은 달' '바람과 함께 사라지다' '맘마미아' 등의 뮤지컬 무대에서 존재감을 발휘했던 만큼 이번 솔로 활동에서 어떤 모습을 보여줄지 기대가 커지고 있다.