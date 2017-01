[스포츠한국 이규연 기자] 서현이 16일 오후 서울 강남구 SM타운 씨어터에서 열린 솔로 앨범 '돈트 세이 노(Don't Say NO)' 쇼케이스 무대에 오르고 있다.서현의 첫 미니앨범 '돈 세이 노(Don't Say NO)'는 17일 0시 음원 사이트를 통해 공개된다.