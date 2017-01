[스포츠한국 조은애 기자] 걸그룹 소녀시대 서현이 작사 비결을 공개했다.서현은 16일 오후 서울 강남구 SM타운 코엑스 아티움에서 열린 첫 솔로 앨범 ‘돈트 세이 노(Don’t Say No)’ 발매 기념 쇼케이스에서 “타이틀곡을 제외하면 여섯 곡 모두 내가 작사했다”고 밝혔다.이어 서현은 “전체적인 앨범의 테마는 사랑"이라며 "나의 이런 감성을 100% 다 보여주고 싶어서 전곡 작사를 하고 싶다고 생각했다. 경험이 베이스가 되고 상상도 들어간다"고 말했다.특히 서현은 앨범 수록곡인 '배드 러브(Bad love)'를 소개하며 "앞뒤가 다른 가식적인 사랑을 하는 남자에게 경고하는 메시지가 담긴 곡"이라고 말했다. 이에 MC 박경림은 "경험에 대해서 묻진 않겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.이를 들은 서현은 "작사할 때 모든 게 경험은 아니다"라며 "어떤 내용으로 써야하나 고민했다. 가슴 아프고 다크한 느낌을 표현했다"고 덧붙였다.한편 서현은 17일 0시 멜론 등 각종 음악 사이트를 통해 첫 솔로 앨범 '돈트 세이 노'(Don't Say No) 전곡 음원을 공개한다.