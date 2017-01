[스포츠한국 조성진 기자] 가방 브랜드 ‘쌤소나이트 레드’가 배우 이종석과 함께한 2017 영상 광고를 11일 공개했다.‘빅 맨(Big Man)’ 콘셉트의 이번 광고는 빠르게 변화하는 현대사회에서 혼란을 겪으며 살아가는 2030세대가 쌤소나이트 레드를 통해 자신감을 얻길 바라는 희망을 담았다. ‘당신은 생각보다 작지 않다(You are bigger than you think)’는 위로와 격려의 메시지를 화상 합성 특수 기술인 크로마키 기법으로 제작한 광고 영상을 통해 전달한다.광고엔 송중기, 김수현, 이민호, 김우빈에 이어 2017년 쌤소나이트 레드의 새 얼굴이 된 배우 이종석과 세계적으로 주목받는 신예 모델 티아나 톨스토이(Tiana Tolstoy) 등이 출연한다.광고는 고도로 집중화된 현대 사회를 빌딩이 빽빽하게 들어찬 메트로폴리스로 표현하는 반면, 차가운 경쟁 사회 속에서도 개성을 잃지 않고 꿈을 향해 당당히 나아가는 이상적인 젊은 세대의 모습을 거인이 된 주인공들의 자유분방한 모습을 통해 보여준다. 콘셉트인 ‘빅 맨’이 지닌 중의적 의미를 거인이라는 비주얼로 크리에이티브하게 해석한 부분이 이번 광고의 관전 포인트다.이와 더불어 배우 이종석을 비롯한 모델들의 진지하면서도 자연스러운 연기, 뉴욕 맨하탄을 중심으로 한 이국적인 도심 풍경, 그리고 감각적인 영상미와 배경음악 등이 한데 어우러져 광고의 완성도를 한층 높였다.광고 공개를 기념해 SNS 프로모션도 진행한다. 쌤소나이트 레드 공식 페이스북에서 광고를 감상하고 페이지 좋아요를 누른 후 해당 게시물을 공유하면 된다. 참여자들 중 추첨을 통해 광고 속 등장하는 2017년 S/S 신제품 백팩, 스타벅스 커피 기프티콘 등을 증정한다.