JTBC '뉴스룸' 엔딩곡으로 흘러나온 Don Henly의 'Dirty Laundry'에 대한 관심이 뜨겁다.28일 오후 방송된 JTBC '뉴스룸'에서는 클로징과 함께 Don Henly의 'Dirty Laundry'에이 흘러나왔다.1982년 발표된 이 곡은 이글스의 드러머이자 싱어송라이터인 돈 헨리의 곡이다.곡은 "I make my living off the Evening News. Just give me something-something I can use. People love it when you lose, They love dirty laundry" 등의 가사로 눈길을 끌었다.