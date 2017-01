[스포츠한국 조성진 기자] 도니 맥카슬린 그룹의 첫 내한공연이 오는 2월3일(금) 마포아트센터에서 열린다.도니 맥카슬린은 글램록의 전설 데이빗 보위의 마지막 앨범 [Blackstar]에서 색소폰 명연을 펼친 바로 그 연주자다.2016년 1월8일에 발매된 데이빗 보위의 28번째 정규앨범 [Blackstar]는 발매 전부터 많은 화제가 되었지만 데이빗 보위는 이 앨범 발매 이틀 뒤인 10일 18개월의 암투병 끝에 별세해 음악계를 깊은 슬픔에 빠지게 한 바 있다.스텝스 어헤드, 길 에반스 오케스트라, 마리아 슈나이더 오케스트라, 데이브 더글라스 퀸텟, 엔리코 피에라눈치 쿼텟을 거친 도니 맥카슬린은 조슈아 레드맨, 크리스 포터와 함께 우리 시대 재즈를 대표하는 색소포니스트로 평가받는다.2012년의 [Casting For Gravity]를 통해 EDM을 수용한 현대 재즈의 새로운 가능성을 보인 도니 맥카슬린 그룹은 이후 데이빗 보위의 음반 작업에서 영감을 받은 앨범 [Beyond Now]를 2016년 10월에 공개하며 또 한 번 화제를 불러 일으켰다. 기존 도니 맥카슬린 그룹의 사운드와 현대 록 음악이 더해진 이 작품엔 도니 맥카슬린의 자작곡이외에도 데이빗 보위의 ‘Warszawa’와 ‘A Small Plot Of Land’, 뮤트매스의 ‘Remain’, 체인스모커스의 ‘New York City’ 등의 커버 곡을 수록해 재즈 팬들뿐만 아니라 팝, 록, EDM팬들에게도 큰 호응을 얻었다.이번 내한공연에서 도니 맥카슬린 그룹은 제이슨 린드너(건반), 팀 르페브르(베이스), 마크 줄리아나(드럼) 등과 [Beyond Now] 앨범 수록곡을 비롯한 도니 ㅁㅐㅋ카슬린의 그룹의 명곡들과 데이빗 보위의 [Blackstar]에 담긴 ‘Lazarus’ 등을 연주할 예정이다.