[스포츠한국 이동건 기자]CGV가 정유년 새해를 맞아 다양한 이벤트를 펼친다.먼저 오는 15일까지 ‘파코니를 잡아라’ 스페셜 이벤트를 진행한다. ‘파코니를 잡아라’는 CGV가 자사 모바일 앱 전용으로 내놓은 게임이다. 게임방법은 제한된 시간 동안 팝콘통에 들어있는 다양한 파코니 캐릭터를 잡으면 된다. CGV 모바일 앱 로그인 후 이벤트 페이지에서 참여 가능하다. 게임 기회는 CJ ONE ID 1개당 매일 5회(최초 접속 시 10회)씩 제공된다.고득점을 올리기 위해서는 더 많은 게임기회를 확보하는 것이 중요하다. CJ ONE 포인트로 추가 게임기회를 교환할 수 있다. 전국 CGV 극장에서는 선착순 증정 중인 '파코니를 잡아라' 게임 10회 무료 이용 쿠폰을 확보하는 것도 방법이다. 특히 CGV 극장을 방문해 위치 사용 허용 후 게임을 실행하면 GPS 피버타임 10초가 추가로 제공된다. 시간이 길어지는 만큼 고득점의 기회도 높아지는 셈이다. 득점 랭킹 상위 10명에게는 일반 2D 영화관람권 5매(1명), 4매(1명), 2매(8명)씩이 주어진다. 5만등 이내 참가자들을 위해 팝콘 기프티콘(90명), CJ ONE 포인트 최대 100점 등의 사은품도 마련됐다.오는 31일까지 CJ ONE 회원 대상 ‘2017 作心(작심)CGV' 이벤트도 진행한다. 5개 테마(애니메이션, 한국영화, CGV 단독개봉영화, 여주인공 영화, 아트하우스 영화) 중 최대 3개까지 선택해 참여할 수 있다.각 테마별로 지정된 영화를 관람한 횟수에 따라 다양한 혜택을 제공한다. 2편 관람 시 CJ ONE 포인트 1천점과 주중(월~금) 일반 2D 영화 7,000원 관람 온라인 전용 쿠폰(2매)을 증정한다. 3편, 4편, 5편 관람 시에는 포토티켓 무료쿠폰(2매)과 CJ ONE 포인트 각 3,000점, 4,000점, 5,000점을 추가 증정한다. 이벤트 혜택은 2월 7일(화) 일괄 지급된다.혼영족(혼자 영화보는 관객)을 위한 특별 이벤트도 준비했다. 1월부터 3월까지 매월 11일에는 1인 관객을 위한 ‘무비데이’를 진행한다. 무비데이 영화를 현장에서 발권하는 1인 관객은 1월 11일 일반 2D 영화 7,000원 관람, 2월 11일, 3월 11일 일반 2D 영화 8,000원 관람이 가능하다. 무비데이 당일 매점에서 무비데이 할인이 적용된 영화 티켓을 제시하면 싱글세트(팝콘 중, 탄산 중)를 5,000원에 구매할 수 있다.