[스포츠한국 윤소영 기자] 배우 임수정과 박보검, 그룹 방탄소년단, 가수 엄정화 등 동료 연예인들이 빅뱅의 단독 콘서트를 즐겼다.7일 서울 구로구 고척동 고척스카이돔에서는 '빅뱅 10 더 콘서트: 제로 투 텐 파이널 인 서울(BIGBANG 10 THE CONCERT: 0.TO.10 FINAL IN SEOUL)'이 열렸다. 2만 5,000여명의 관객들이 공연장을 찾은 가운데 박보검, 방탄소년단 뷔·진·지민, 엄정화도 함께 빅뱅 콘서트를 즐겼다.8일 복수의 온라인 커뮤니티에는 박보검과 방탄소년단 뷔·진이 전날 빅뱅 콘서트를 참석한 모습이 담긴 사진이 게재됐다. 누리꾼들의 댓글에 따르면 방탄소년단 지민 또한 콘서트를 방문한 것으로 드러났다.엄정화는 빅뱅 콘서트 시작 직전 자신의 인스타그램에 "빅뱅 콘서트 시작 전. 멋지다"라는 글과 함께 사진을 공개했다. 임수정 또한 같은 날 "빅뱅 콘서트 오늘도 대단하고 멋있었다. 초대해준 GD에게 고마움을 전한다"는 글을 인스타그램에 게재했다.한편 빅뱅은 7일과 8일 양일간 서울 고척스카이돔에서 '빅뱅 10 더 콘서트: 제로 투 텐 파이널 인 서울(BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 FINAL IN SEOUL)'를 개최한다. 이번 콘서트는 멤버 탑이 오는 2월 9일 군 입대를 앞두고 진행하는 마지막 완전체 콘서트라 화제를 모은 바 있다.