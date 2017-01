[스포츠한국 대중문화팀] '인기가요' AOA 뒤태 미녀의 정체가 공개된다.SBS 음악프로그램 '인기가요'는 지난 1일 새 코너 '인가 스포 타임즈'를 선보이며 화제를 모았다. '인가 스포 타임즈'는 컴백을 앞둔 가수를 소개하는 코너로 컴백과 관련된 사진을 공개해 시청자들의 궁금증을 유발했다.이날 '인가 스포 타임즈'에서는 AOA, 악동뮤지션, 에이프릴, 우주소녀 등의 사진이 공개됐다. 특히 AOA는 누군가의 뒷모습 사진을 소개했다. AOA 뒷모습의 주인공은 8일 방송에서 공개될 예정. 아티스트가 직접 참여한 만큼 더욱 화제를 모을 것으로 예상된다.그런 가운데 1월 둘째 주 1위 후보로 빅뱅과 볼빨간 사춘기가 올랐다. 빅뱅과 볼빨간 사춘기는 지난주에 이어 두 번째 1위 격돌인 만큼 '인기가요' 1위의 영광을 누가 차지하게 될지 귀추가 주목된다.이 외에도 이날 '인기가요'에서는 악동뮤지션의 '오랜 날 오랜 밤'과 '리얼리티', NCT 127의 '무한적아'와 'Good Thing', AOA의 'Excuse Me'와 '빙빙', 우주소녀의 '너에게 닿기를'과 '주세요', 에이프릴의 '봄의 나라 이야기' 등 컴백 무대가 펼쳐진다.또한 세븐틴의 '붐붐', 업텐션의 '하얗게 불태웠어', 펜타곤의 '감이 오지', 믹스의 '사랑은 갑자기', 디셈버의 'She’s Gone2', 빈챈현스의 '너는 달 지구', 보너스베이비의 '우리끼리', 바시티의 'U r my only one' 등이 전파를 탄다.