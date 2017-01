[스포츠한국 조은애 기자] 악동뮤지션의 신곡 '오랜 날 오랜 밤'이 화제인 가운데 위너 김진우와 김새론이 지원사격에 나섰다.김새론은 3일 자신의 인스타그램에 "나왔다 우리 악뮤 부둥부둥"이라는 글과 함께 '오랜 날 오랜 밤'을 스트리밍 중인 사진을 게재했다.이어 김새론은 "생방송 리얼리티 오랜 날 오랜 밤 못생긴 척 chocolady you know me 집에 돌아오는 길 그때 그 아이이들은"이라는 악동뮤지션의 이번 앨범 수록곡을 해시태그로 덧붙이며 남다른 애정을 과시했다.악동뮤지션과 YG 한 식구인 그룹 위너 김진우 역시 '오랜 날 오랜 밤'을 응원했다.김진우는 3일 자신의 인스타그램에 "악뮤가 나가신다 길을 비켜주시겠어요?"라는 글과 함께 앨범 커버 이미지를 올리며 훈훈한 우정을 뽐냈다.한편 악동뮤지션은 3일 0시 주요 온라인 음원 사이트를 통해 새 음반 '사춘기(하)'를 발표하고 더블타이틀 '오랜 날 오랜 밤'과 '리얼리티'를 공개했다.