[스포츠한국 장서윤 기자]신인 NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 6일 0시 두 번째 미니앨범 ‘NCT #127 LIMITLESS’(NCT #127 리미틀리스)의 전곡 음원을 공개한다.NCT 127의 새 앨범은 중독성 강한 어반(Urban) R&B 장르의 타이틀 곡 ‘無限的我 (무한적아; LIMITLESS)’를 포함, 다채로운 장르의 6곡으로 구성되었으며, 멤버 태용, 마크가 4곡의 작사, 작곡에 참여해 NCT 127만의 독보적 음악 색깔을 담아낸 만큼, 좋은 반응이 기대된다.또한 강렬한 베이스가 돋보이는 ‘Good Thing’은 ‘복잡한 도시 속 일상의 각박함에서 벗어나 음악을 통해 주변의 모든 것들과 함께 어우러져 즐기자’라는 주제를 담고 있으며, ‘Back 2 U (AM 01:27)’는 NCT 127 멤버들의 애절한 보컬이 돋보이는 곡으로, 강렬한 랩과 후반부에 펼쳐지는 애드리브가 곡의 매력을 배가시킨다.이밖에도 치명적 매력을 지닌 여자에게 빠져들며 느끼는 감정을 ‘나쁜 짓’에 중독되는 과정에 비유한 가사가 돋보이는 힙합 곡 ‘Baby Don’t Like It (나쁜 짓)’, 짝사랑하는 여자의 롤러코스터 같은 감정 변화를 10대의 관점에서 재치 있게 표현한 가사가 인상적인 EDM-POP 장르의 ‘롤러코스터 (Heartbreaker)’, 남자가 첫눈에 사랑에 빠지는 장면을 익살스러우면서도 달콤하게 풀어낸 미디움 템포의 러브송 ‘Angel’ 등이 수록되어 눈길을 끈다.더불어 NCT 127은 오늘 오후 8시 30분 네이버 스타 라이브 어플리케이션 V의 NCT 채널을 통해 리얼리티 라이브 세 번째 에피소드 ‘NCT 127 컴백 비정상회의’를 생방송, 새로운 멤버 쟈니, 도영이 합류한 9명의 멤버가 이번 앨범 제작과 관련된 다양한 비하인드 스토리를 들려주며 다채로운 매력을 선보일 예정이어서 기대감을 모은다.게다가 NCT 127은 오늘 오전 9시 공식 홈페이지(nct127.smtown.com)를 통해 강렬한 모습으로 완벽하게 변신한 재현의 티저 이미지를, 유튜브 SMTOWN 채널에는 티저 영상 ‘NCT 127_Limitless_Teaser Clip# JAEHYUN 1’을 공개해 화제를 모았으며, 오전 10시에는 안무 버전으로 제작된 ‘NCT 127_Limitless_Teaser Clip# JAEHYUN 2’도 오픈, 음악 팬들의 시선을 사로잡고 있다.한편, NCT 127은 오는 5일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 각종 음악 프로그램에 출연해 신곡 무대를 선사한다.