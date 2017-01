[스포츠한국 윤소영 기자] 글로벌 아이돌그룹 바시티가 데뷔곡 '유 아 마이 온리 원(U r my only one)으로 가요계 혜성처럼 등장했다.그룹 바시티는 2일 서울 서교동 예스24 무브홀에서 쇼케이스를 열고 데뷔 무대를 가졌다. 데뷔곡 '유 아 마이 온리 원(U r my only one)'은 어반 힙합비트에 일렉트로닉 사운드가 접목된 트렌디한 사운드, 서정적인 가사와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 곡이다.'대표팀'을 뜻하는 바시티는 글로벌 아이돌그룹이 되겠다는 포부를 다짐하고 있다. 메인보컬 시월을 비롯해 블릿·리호·다원·승보·윤호·키드 등 한국 멤버 7인과 중국 멤버 데이먼· 씬·재빈·만니, 중국계 미국인 엔써니 등 총 12명으로 구성됐다.바시티는 중국의 인기 예능프로그램 '도전자연맹'을 만든 중희전매 유한공사와 한국의 CSO엔터테인먼트, 한류트레이닝센터가 합작한 프로젝트로 탄생했다. 최근 한한령이 불거지는 가운데 한중 관계에 긍정적인 작용을 할 것으로 기대를 모으고 있다.한편 바시티의 데뷔곡 '유 아 마이 온리 원(U r my only one)'은 오는 5일 공개된다.