[스포츠한국 김두연 기자] 가수 거미가 '2016 KBS 연기대상'에서 축하 무대를 펼쳤다.31일 서울 여의도 KBS 공개홀에서 '2016 KBS 연기대상'이 진행됐다. MC는 전현무-김지원-박보검이 맡았다.이날 거미는 2부 무대에 올라 드라마 '구르미 그린 달빛'의 OST인 '구르미 그린 달빛'을 선곡해 무대를 꾸몄다. 이어 '태양의 후예'의 OST 'You are my everything' 무대도 이어졌다.드라마의 주역들인 송중기, 송혜교, 박보검 등도 노래를 따라부르는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.