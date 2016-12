JTBC '뉴스룸' 엔딩곡으로 흘러나온 Libera 'Going Home'에 대한 관심이 뜨겁다.28일 오후 방송된 JTBC '뉴스룸'에서는 클로징과 함께 Libera 'Going Home'이 흘러나왔다.2008년 발표된 이 곡은 "Going home, going home. I am going home. Quiet like, some still day I am going home"의 가사로 시작한다.또한 "No more fear, no more pain. No more stumbling by the way. No more longing for the day. Going to run no more" 등의 가사로 눈길을 끌었다.