[스포츠한국 김두연 기자] 최근 국내 가요계에는 한동안 걸그룹 붐이 일었다. 어느새 10년차에 접어든 소녀시대, 원더걸스를 시작으로 개성과 실력을 갖춘 걸그룹이 속속들이 등장했고, 두터운 팬덤을 형성했다.올해를 뒤돌아보자. 왕성한 개인 활동과 팀 해체, 일부 멤버의 탈퇴가 적잖다. 잠시 주춤한 사이 이들의 빈자리는 따끈따끈한 신인 보이그룹이 채운 모양새다. 2016년 가요계에 입문해 팬들을 '입덕'시킨 보이그룹을 모아봤다.지난 1월 27일, 데뷔 앨범 '롤리팝(Lollipop)'으로 데뷔한 임팩트는 제국의 아이들, 나인뮤지스 등을 배출한 스타제국이 6년 만에 선보이는 그룹. 데뷔 앨범부터 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여하며 실력과 외모를 두루 갖춘 신인으로 첫인상을 남겼다.개개인의 역량도 돋보인다. 리더인 지안은 랩 메이킹과 안무 창작이 특기이며 다수의 백업 댄스 경력을 통해 실력을 쌓아왔다. 이상은 기타 연주가 특기. 멤버 중 가장 긴 시간 동안 연습생 생활을 지냈다.또 제업은 전 마샬아츠 국가대표 선수라는 특이 이력이 있으며, 태호는 안무 창작이 특기로 청소년 페스티벌에서 여러차례 대상을 받았다. 막내 웅재는 작사, 작곡 능력이 뛰어나다.이들이 데뷔 당시 밝힌 목표는 한 번 밖에 받을 수 없는 '신인상'을 수상하겠다는 것. 연말 행사에서 이들이 빛날 수 있을지 주목된다.크나큰. 아이돌 그룹의 이름으로는 흔하지 않다. 영어로는 KNK, 'K팝에 노크(KNock)한다'는 뜻을 가졌다. 그래서인지 가요계에 관심이 많은 팬이라면 누구나 한 번 쯤은 들어본 그룹명이다.리더 김지훈을 중심으로 박승준 김유진 정인성 오희준 등 5인조로 구성된 크나큰은 다섯 명의 멤버가 연습생으로만 평균 5년 이상을 지냈다. 빅히트엔터테인먼트, TS엔터테인먼트 등에서 방탄소년단, B.A.P 등 쟁쟁한 선배 아이돌 그룹과 데뷔 직전까지 함께 했다.이렇듯 경험을 갖춘 루키는 성급하지 않고 서서히 인지도와 팬덤을 쌓아가고 있다. 최근에는 제24회 2016 대한민국 문화연예대상 시상식에서 여자친구, 아이오아이와 함께 K-POP 부문 가수상을 수상하기도 했다.지난 2월 23일 첫 번째 미니앨범 ‘스프링 업’(Spring Up) 발매 기념 쇼케이스로 데뷔한 아스트로는 차은우 문빈 MJ 진진 라키 윤산하 6인조로 구성됐다.데뷔 임팩트는 가장 뜨거웠다. 국내 아이돌로는 최초로 이미 웹드라마 ‘투 비 컨티뉴드’로 프리 데뷔한 아스트로는 노래와 춤은 물론 탄탄한 연기 실력을 보여주며 높은 관심을 모았다.해당 웹드라마는 신인으로서는 이례적으로 약 90만 이상의 높은 조회수를 기록하며 실시간 상위권에 이름을 올리며 ‘대세’ 조짐을 보였다. 또 ‘미츄’ 프로젝트 통해 1만명의 카톡 친구 맺기 미션도 성공하며 가요계에 안정적으로 착륙했다.데뷔 앨범 이후에도 7월과 11월, 꾸준한 앨범 활동으로 '열일' 중이고 그 때마다 음악 방송에도 함께하며 팬들과 소통하고 있다.특히 멤버 차은우는 KBS 2TV '해피투게더' '불후의 명곡' 등 다수의 예능 프로그램에도 모습을 드러내며 '만찢남' 비주얼로 인지도를 쌓아가고 있다. MBC '쇼!음악중심'의 MC로로 최근 발탁됐다.그룹 빅톤은 지난 9월 9일 데뷔 앨범 ‘VOICE TO NEW WORLD’의 타이틀곡 ‘아무렇지 않은 척’으로 데뷔했다. 특히 한승우 강승식 허찬 임세준 도한세 최병찬 정수빈 등 7인의 멤버가 데뷔를 앞두고 개인별 티저를 공개, 색다른 방식으로 팬들에게 다가갔다.특히 '새로운 세상을 향한 목소리'라는 팀명에 걸맞은 매력적인 보컬로 팬들에게 매력을 어필하며 하반기 주목받는 보이그룹으로 거듭났다.데뷔에 앞서 8월 Mnet을 통해 방송된 리얼리티 프로그램 '나와 일곱남자들의 이야기 미.칠.남'에서 리얼한 일상과 각양각색의 매력을 선보이며 이미 데뷔전부터 탄탄한 팬덤을 형성해온 것이 고무적이다.지난 10월 10일 동명의 데뷔 앨범 'PENTAGON'으로 데뷔한 펜타곤은 비스트, 비투비에 이은 큐브 엔터테인먼트의 보이그룹. 후이 조진호 양홍석 이던 고신원 여원 옌안 유토 키노 정우석 등 10인으로 구성됐다.지난 6일에는 데뷔한지 두달여 만에 생애 첫 단독콘서트 '텐타스틱(TENTASTIC) - vol.1'을 성공적으로 마치고 연이어 두 번째 미니앨범 'Five Senses'를 발매하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.특히 큐브 엔터테인먼트의 대표 보이그룹이었던 비스트가 최근 독자법인을 설립해 소속사와 이별한 만큼, 2017년을 이끌 펜타곤의 어깨가 결코 가볍지 않다.FNC엔터테인먼트의 첫 보이그룹 SF9도 지난 10월 첫 선을 보였다. 'Sensational First'의 약자. 'S'는 세상을 깜짝 놀라게 할 소년들을 뜻하며, 'F'는 FNC가 야심차게 처음으로 선보이는 남성 댄스 그룹이라는 뜻과 최고의 자리에 오르겠다는 각오를 담았다. 영빈 인성 재윤 다원 로운 주호 태양 휘영 찬희까지 9명의 멤버로 이뤄졌다.FNC의 신인 트레이닝 시스템 '네오즈스쿨' 1기 댄스팀 연습생들로 이뤄졌다. 영빈 인성 재윤 다원 주호 로운 태양 휘영 찬희가 그 주인공. 지난 6월 방송된 Mnet 서바이벌 리얼리티 '디오비'(d.o.b)가 시작이었다. 평균나이 21세의 풋풋한 매력과 비주얼을 갖춘 괴물 신인으로 기대감을 모으고 있다.