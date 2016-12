[스포츠한국 김두연 기자] 래퍼 치타가 JTBC '힙합의 민족'에서 처음으로 선보인 ‘옐로 오션(Yellow Ocean)’ 음원이 28일 공개됐다.치타와 장성환이 공동 작사한 ‘옐로 오션’은 세월호 희생자의 무사 귀환을 바라며 사용하는 노란 리본이 바다를 덮을 때까지 애도를 멈추지 않겠다는 메시지가 담긴 곡으로, ‘Coma 07’로 치타와 좋은 호흡을 맞췄던 DJ Juice가 프로듀싱을 맡았다.세월호 참사의 안타까움을 담은 피아노 선율이 주를 이루는 이 노래는 ‘흐르는 세월 속 잊지 않을 세월, 호 / 우리의 빛 그들의 어둠을 이길 거야 / Yellow Ribbons in the Ocean / 진실은 침몰하지 않을 거야 / Yellow Ribbons in the Ocean. Ocean. Oh shine’이라는 절망적인 상황에서도 희망을 이야기하는 후렴구 가사와 치타, 장성환의 애절한 래핑이 어우러지며, 듣는 이들의 눈물샘을 자극했다.특히 곡의 총 길이는 정확히 4분16초로, 세월호 참사 당일을 상징해 더욱 특별한 의미를 지니며, 후반부에 울려퍼지는 합창단의 목소리가 곡의 비장함을 더한다.'힙합의 민족2'은 매주 화요일 밤 10시 50분 방송된다.