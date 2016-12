[스포츠한국 윤소영 기자] 8년만에 컴백한 '댄싱퀸' 엄정화를 향한 동료들의 응원이 이어지고 있다.보아는 27일 자신의 인스타그램에 "여성 솔로 가수로 지내면서 항상 존경스러웠던 진정한 디바 엄정화 선배님. 무대에선 팔색조의 모습. 큰 선물 감사합니다"는 글을 게재했다. 려원 또한 "이 시대의 트루 디바 정화 언니. 올 마이 리스펙트 투 유. 언니 존경해요"라고, 송혜고는 "너무 멋지세요"라며 응원 메시지를 전했다.같은 날 서우는 "엄정화 8년 만에 앨범 대박 최고 끝장 1등. 너무 착한 언니 너무 좋은 음악 들려줘서 고마워요. 내가 제일 좋아하는 언니 응원해주세요. 음원 나왔어요. 소문 퍼뜨려주세요. 화이팅 해주세요. 기도해 주세요"라며 적극 홍보에 나섰다. 이혜영은 "엄정화 컴백. 역시 디바. 사랑해 우리의 마돈나. '구운몽' 많이 사랑해주세요"라고 했다.이날 엄정화는 정규 10집 '더 클라우드 드림 오브 더 나인(The Cloud Dream of the Nine)을 발매했다. 이번 앨범은 이날 공개된 파트1과 오는 2017년 공개하는 파트2로 구성돼 있으며 파트1에는 '오 예(Oh Yeah)' '드리머(Dreamer)' '와치 미 무브(Watch Me Move)' '버들숲' 등 총 네 곡이 수록됐다.이 중 더블타이틀곡 '드리머(Dreamer)'는 윤상의 프로듀싱팀이 작곡하고 김이나가 작사한 곡. 이별의 후유증을 앓는 여성의 감성을 미디엄 템포의 디스코 장르에 담았다. 또 다른 더블타이틀곡 '와치 미 무브(Watch Me Move)'는 이성을 향한 아찔한 유혹을 표현한 딥 하우스 장르의 댄스곡이다.