[스포츠한국 윤소영 기자] '섹시 디바' 엄정화가 컴백했다. 8년만의 컴백인만큼 화려한 퍼포먼스와 무대의상이 눈길을 끌었으나 음원 성적은 기대에 못미친다.엄정화는 27일 정규 10집 '더 클라우드 드림 오브 더 나인(The Cloud Dream of the Nine)을 발매했다. 이번 앨범은 이날 공개된 파트1과 오는 2017년 공개하는 파트2로 구성돼 있으며 파트1에는 '오 예(Oh Yeah)' '드리머(Dreamer)' '와치 미 무브(Watch Me Move)' '버들숲' 등 총 네 곡이 수록됐다.이 중 더블타이틀곡 '드리머(Dreamer)'는 윤상의 프로듀싱팀이 작곡하고 김이나가 작사한 곡. 이별의 후유증을 앓는 여성의 감성을 미디엄 템포의 디스코 장르에 담았다. 또 다른 더블타이틀곡 '와치 미 무브(Watch Me Move)'는 이성을 향한 아찔한 유혹을 표현한 딥 하우스 장르의 댄스곡이다.이름만으로도 화려한 스태프들과 정우성, 김혜수 등의 축하 영상이 컴백에 힘을 보탰지만 그에 비해 음원 성적은 다소 아쉬움이 남는다. 이날 오전 8시 기준 '드리머(Dreamer)'는 올레뮤직과 엠넷에서 실시간 차트 2위를 기록했지만 이밖에 네이버뮤직(28위), 멜론(40위), 벅스(10위), 몽키3(12위), 지니(41위) 등에선 다소 부진한 성적을 보였다.'와치 미 무브(Watch Me Move)' 경우 엠넷(8위), 올레뮤직(9위), 벅스(21위), 네이버뮤직(45위)을 제외하곤 100위권 안에 간신히 이름을 올렸다. 크러쉬, 샘김 등 드라마 '도깨비' ost 사단과 볼빨간 사춘기, 헤이즈 등 음원강자들 속에서 화제성 만큼 존재감을 떨치지 못하고 있는 실정이다.그럼에도 불구하고 엄정화의 신보 '더 클라우드 드림 오브 더 나인(The Cloud Dream of the Nine)'의 파트2가 아직 대기 중. 파트2의 수록곡은 이효리와의 듀엣곡 '딜루전(Delusion)'을 비롯해 각기 다른 스타일의 다섯 곡이 수록돼 있다고 알린 만큼 이번 아쉬움을 만회할 수 있을지 관심을 모으고 있다.