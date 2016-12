'2016 SBS 가요대전'을 통해 '디바' 엄정화가 컴백했다. 무려 8년 만이다.26일 방송된 SBS ‘2016 SAF 가요대전’(이하 ‘가요대전’)은 유희열, 소녀시대 유리, 엑소 백현의 진행으로 전파를 탔다.이날 엄정화는 8년 만에 새 앨범 ‘The Cloud Dream of the Nine’을 발표했다. 더블 타이틀곡 중 한 곡인 ‘Watch Me move’ 무대에서 엄정화는 변함없는 외모와 화려한 카리스마로 무대를 장악했다.이에 네티즌들은 "여왕의 귀환이다" "8년 전보다 훨씬 더 예뻐졌다" "원조 가수들의 컴백이 달갑다"는 반응을 보이는 한편, "기존의 '엄정화' 이미지와 크게 다를 것이 없다"는 아쉬운 반응도 보이고 있다.