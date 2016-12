[스포츠한국 이동건 기자] '음악중심' 마마무가 따뜻한 크리스마스 캐롤로 무대를 가득 채웠다.24일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'은 '크리스마스 특집'으로 꾸며진 가운데, 마마무가 'All I Want For Christmas Is You'를 열창했다.레드 앤 화이트 의상으로 시선을 사로잡은 마마무는 능숙한 무대 매너를 선보이며 달콤한 크리스마스 캐롤을 선사했다. 이어 'Decalcomanie(데칼코마니)'를 열창하며 무대를 더욱 풍성하게 만들었다.지난달 7일 발표된 마마무의 신곡 '데칼코마니'는 기존에 마마무가 선보였던 레트로 풍의 펑키곡이 아닌 락을 기반으로 한 새로운 장르의 곡이다. 사랑하는 사람과의 첫 키스에 대한 느낌과 서로 닮아가는 연인의 모습을 데칼코마니에 비유하는 등 재치 있는 가사로 뜨거운 반응을 얻었다.한편 이날 '쇼! 음악중심'에는 마마무를 비롯해 샤이니, 방탄소년단, EXO-CBX, 레드벨벳, B1A4, 트와이스, VIXX, 여자친구, B.A.P, 세븐틴, 업텐션, 몬스타엑스 등이 출연했다.