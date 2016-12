[스포츠한국 이동건 기자] '엠카운트다운' 세븐틴이 팬들을 위한 크리스마스송을 선보였다.22일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서는 세븐틴이 크리스마스 스페셜 무대를 펼쳤다. 세븐틴은 동방신기&슈퍼주니어의 'Show Me Your Love'를 열창했다.니트를 차려입은 세븐틴은 깜찍한 군무와 따뜻한 눈빛을 선보이며 여심을 사로잡았다. 특히 곡 말미에는 팬들을 향해 손을 흔들어 보이며 훈훈함을 자아냈다.이날 무대에 오른 세븐틴은 13명 멤버들의 에너지를 가득 담은 세번째 미니앨범 'Going Seventeen'(고잉 세븐틴)의 타이틀곡 '붐붐'으로 활발하게 활동 중이다.한편 이날 '엠카운트다운'에서는 세븐틴을 비롯해 B1A4, 라붐, 더 이스트라이트, 보이스퍼, 비하트, 배드키즈, 스누퍼, 업텐션, 엠펙트, 여자여자, 임팩트, 천둥, 크나큰, 펜타곤이 무대를 꾸몄다.