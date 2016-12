[스포츠한국 김두연 기자] 대한항공 기내 난동을 제압해 화제가 된 미국 팝 가수 리차드막스가 이후 근황을 밝혔다.리차드 막스는 21일 자신의 트위터를 통해 "아내 데이지와 나는 집에서 안전하고 건강하다"라며 "대단한 영웅이어서 움직인 게 아니다. 다만 같은 상황에서 누군가가 할 수 있기를 바랄 뿐(Daisy and I are home safe and sound. No big "hero" move at all. Just did what I would hope anyone would do in same situation)"이라고 해당 사건에 대해 언급했다.앞서 리차드 막스는 베트남 하노이에서 출발해 인천으로 향하던 대한항공 여객기 KE480를 탑승했다. 해당 대한항공 여객기에서 만취한 한국인 남성 A씨가 기내 난동을 부렸고 리차드 막스는 A씨의 행동을 막은 것으로 전해졌다.