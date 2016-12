한국인 남성의 기내 난동을 제압한 미국 유명가수 리차드 막스가 화제인 가운데, 그가 대한항공에 남긴 일침도 주목받고 있다.리차드막스는 20일(현지시간) 오후 베트남 하노이에서 출발해 인천으로 향하던 대한항공 여객기에서 한국인 남성 A의 만취 난동을 제압했다.이날 리차드막스는 "4시간 동안 이 싸이코 승객이 승무원들과 다른 승객을 위협했다(Four hours of a psycho passenger attacking crew members and other passengers)"라며, 특히 "미숙하고 훈련받지 않은 승무원(completely ill-prepared, untrained crew)"이라고 꼬집었다.K한편, E480편 프레스티지석 탑승해 술에 취해 옆자리 승객의 얼굴을 가격하는 등 2시간 동안 난동을 피운 남성은 무역업체 사장의 아들로 알려졌다.