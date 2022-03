[스포츠한국 김동찬 기자] 그라비티가 18일 일본 지사인 그라비티 게임 어라이즈(GGA)를 통해 모바일 어드벤처 게임 ‘소녀와 우주 이야기 Milkmaid of the Milkyway’를 아시아 지역에 정식 출시했다.이 게임은 2017년 ‘SPILLPRISEN GAME OF THE YEAR’, ‘GAME OF THE YEAR SMALL SCREEN’ 2관왕 수상을 비롯, 여러 게임 어워드에서 다수 노미네이트된 어드벤처 명작 게임이다. 목가적인 분위기의 1920년대 노르웨이를 주요 배경으로 따뜻한 감성의 도트 그래픽과 사운드가 돋보이는 것이 특징이다.게임 플레이 방식은 게임 내 오브젝트나 아이템을 터치, 클릭, 드래그 등의 방식으로 움직여서 여러 가지 일을 진행할 수 있으며 필요한 부품을 다른 아이템으로 대처하는 등 유저 본인의 아이디어를 활용해 다양한 방식으로 플레이해 나갈 수 있다.넷마블은 모바일 액션 RPG '마블 퓨처파이트'에 ‘호크아이’ 테마 업데이트를 실시했다. 넷마블은 이번 업데이트를 통해 ‘호크아이’와 ‘호크아이(케이트 비숍)’, ‘마야 로페즈’의 신규 유니폼 3종을 추가했다.이와 함께 마블 퓨처파이트 세계에 존재하는 다양한 영웅 및 아이템 관련 정보를 수집하는 신규 콘텐츠 ‘쉴드 아카이브(S.H.I.E.L.D. Archive)’를 공개했다. ‘쉴드 아카이브’에서 정보 수집을 완료하면 다양한 보상을 획득할 수 있다.이외에도 이야기 콘텐츠에 자동 전투와 자동 반복 기능을 추가하는 등 이용자 편의성을 개선했다. 또 ‘호크아이’의 티어-3 승급과 신규 얼티밋 스킬을 비롯해 ‘호크아이(케이트 비숍)’, ‘마야 로페즈’의 신규 각성 스킬을 업데이트했다.라인게임즈는 모바일 RPG '엑소스 히어로즈'에 신규 페이트코어(캐릭터 능력 및 외형 변경 의상) ‘얼어붙은 마음-아나스타샤’와 전용 장비 ‘프로즌 컨커러’를 선보였다.얼어붙은 마음-아나스타샤는 5성 영웅 ‘아나스타샤’의 전용 페이트코어로 블랙 등급이다. ‘아나스타샤’에게 장착 시 외형 변화와 함께 자신이 공격한 적에게 침묵 효과를 부여하는 ‘각자의 길’이 패시브 스킬로 추가된다.전용 장비 프로즌 컨커러는 획득 즉시 ‘아나스타샤’의 공격력이 상승하며, 착용하면 무기의 외관이 변경되는 동시에 전투력이 상승하는 효과를 받을 수 있다.신규 페이트코어 ‘얼어붙은 마음-아나스타샤’는 오는 24일까지 확률업 이벤트를 통해 보다 손쉽게 획득할 수 있다.하이퍼그리프는 산하 개발 스튜디오 마운틴 칸투어에서 개발중인 신작 3D 실시간 전략 RPG ‘명일방주: 엔드필드’의 게임정보를 글로벌 최초로 공개했다.이번에 공개된 명일방주: 엔드필드는 명일방주와 엑스 아스트리스(Ex Astris)에 이은 하이퍼그리프의 3번째 자체 개발 작품이다. ‘명일방주’의 세계관을 공유하고 있지만 완전히 독립된 새로운 스토리 라인과 캐릭터, 콘텐츠 등을 보유하고 있다.이 게임은 문명이 닿지 않은 ‘탈로스II’라는 행성에서 이야기가 시작되며, 유저는 ‘엔드필드 공업’에서 팀원들과 함께 탈로스II를 개척하고 정복하며, 잃어버린 기술을 복원하는 임무를 맡게 된다. 다양한 임무를 통해 새로운 스토리와 각종 스테이지를 잠금 해제할 수 있으며, 최신 전략 전투 방식에 RPG 플레이를 접목시켜 여러 개의 캐릭터를 동시 컨트롤 가능하다.넥슨은 오는 25일 자회사 넥슨게임즈에서 개발 중인 PC 슈팅 게임 ‘프로젝트 D’의 세 번째 온라인 쇼케이스 ‘D-DAY(프로젝트 D의 날)’를 개최한다.이번 D-DAY는 25일 금요일 오후 6시부터 7시 30분까지 ‘프로젝트 D’ 공식 유튜브, 트위치 채널에서 라이브 방송으로 진행하며, 넥슨지티 김명현 개발본부장, 정동일 기획팀장이 출연해 2월 테스트에 대한 리뷰 및 3월 테스트 내용에 대한 개발 현황을 발표한다. 특히, ‘프로젝트 D’ 공식 SNS 채널들을 통해 수집한 유저들의 질문에 대해 직접 답하는 Q&A 세션을 가질 예정이다.이와 함께 쇼케이스 종료 직후부터 28일 오후 12시까지 프로젝트 D 3월 정기 테스트를 실시한다. 23일 오후 12시부터 클라이언트를 사전 다운로드 가능하며 누구나 테스트에 참여할 수 있다.넥슨은 테스트 기간 중 매일 3시간씩 ‘개발자를 이겨라’ 이벤트를 진행한다. 개발진으로 구성된 팀을 만나 승리한 유저에게 ‘프로젝트 D 스페셜 마우스패드’, 넥슨캐시(1만원)을 제공한다. 또, 테스트 기간 접속한 이용자 중 100명을 추첨해 넥슨캐시(1만원)을 선물한다.26일 오후 8시에는 총 상금 2000만원을 놓고 인기 인플루언서 20명이 4개 팀으로 나뉘어 대결을 펼치는 ‘프로젝트 D 인플루언서 팀 배틀’도 진행하며 참가 인플루언서 등 상세 내용은 추후 공개 예정이다.펄어비스가 검은사막 ‘칼페온 : 에피소드 2’를 26일 개최한다.칼페온 : 에피소드 2는 글로벌 이용자 간담회로 지난해 연말 ‘칼페온 연회’를 통해 사전 예고했던 행사다. ‘칼페온 연회’에서 못 다한 이야기를 이용자들과 함께 풀어 나갈 예정이다. 행사는 26일 토요일 오후 5시(한국 시간)부터 검은사막 공식 트위치와 검은사막 공식 유튜브를 통해 총 9개 언어로 생중계된다.검은사막 글로벌 이용자와 함께하는 Q&A부터 신규 업데이트 정보 및 참여 이벤트 등 다채로운 프로그램을 진행할 계획이다.한편, 연회를 앞두고 검은사막 신규 클래스의 엠블럼과 무기 모습이 담긴 티징 영상을 공개했다. 영상은 총 3개로 구성했으며, 1편 : 엠블럼, 2편 : 헬멧, 3편 : 캐릭터, 무기 모습이 담겼다. 영상을 통해 여성 캐릭터와 주무기로 추정되는 검의 모습을 확인할 수 있다.