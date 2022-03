현대자동차그룹이 공식 홈페이지를 통합 오픈했다고 밝혔다.이번 홈페이지 통합의 가장 큰 목적은 현대차그룹이 ‘고객과 인류의 더 나은 미래’를 위해 펼치고 있는 다양한 활동을 디지털 채널을 통해 사용자가 경험할 수 있도록 한 데 있다.이를 위해 ▲새로운 스타일의 디자인을 적용하고 ▲기존의 HMG저널, HMG TV, 뉴스 등의 PR 콘텐츠를 한 곳에서 볼 수 있도록 통합했을 뿐만 아니라 ▲그룹 차원의 종합적인 ESG성과와 방향성을 담은 ‘그룹 사회책임 메시지’를 담아낸 것이 큰 특징이다.■ 새로운 스타일의 디자인 적용현대차그룹은 이번에 개편되는 홈페이지를 전형적인 형태의 기업 웹사이트 디자인에서 벗어나 직관적이고 역동적인 스타일의 UI(User Interface: 사용자 환경)로 구성해, 고객 관심도가 높은 키워드 기반으로 그룹의 주요 활동에 대한 콘텐츠 탐색이 가능한 환경을 구현했다.또한 그룹의 다양한 신제품 출시와 신기술 공개에 대한 동영상 생중계, 디지털 플랫폼에 최적화된 숏폼(Short Form) 영상 등 최신 트렌드에 맞춰 고객 선호 콘텐츠를 꾸준히 제공하게 된다.■ 콘텐츠를 한 곳에서 볼 수 있도록 채널 통합현대차그룹은 홈페이지 개편을 통해 기존의 HMG저널, HMG TV, 뉴스 등 PR 콘텐츠를 한 곳에서 볼 수 있도록 통합했다.텍스트와 이미지 기반으로 운영해온 ‘HMG 저널’과 영상 중심의 ‘HMG TV’를 통합함으로써 하나의 사이트를 통해 다양한 콘텐츠를 접근할 수 있도록 사용자 편의성을 향상했다.콘텐츠는 전동화 등 모빌리티 영역에 있어 그룹의 기술 선도 리더십을 보여줄 수 있는 내용과 함께 인공지능, 자율주행, 로보틱스, UAM(도심 항공 모빌리티) 등 스마트 솔루션 사업에 대한 비전을 홈페이지를 통해 제시해 나갈 예정이다.콘텐츠 전달 방식도 있어서는 기술 소개 영상, 카드뉴스, 인포그래픽스, 데이터 저널리즘 등 새롭고 다양한 방식으로 깊이 있는 현대차그룹 정보를 홈페이지를 통해 알린다.특히 현대차그룹의 계열사 중 47개 대표 직무에 대해 임직원 인터뷰를 영상으로 제작해 임직원의 목소리를 통해 그룹의 미래 성장 비전을 확인할 수 있다.■ 사회책임경영 메시지 “The Right Move for the Right Future”현대차그룹은 이번 홈페이지 개편을 통해 「고객과 인류의 더 나은 미래」를 위한 ESG 경영의 의지를 담은 메시지로 '지속가능한 미래를 위한 올바른 움직임' 이라는 의미를 담은 ‘The Right Move for the Right Future'을 처음 공개했다.이와 함께 ▲Move for our Planet (우리 지구를 위한 올바른 움직임) ▲Move for our People (우리의 성장을 위한 올바른 방향) ▲Move for our Community (우리 사회를 위한 올바른 변화)의 3대 중장기 방향성을 제시하고 하위의 15개 중점관리 분야를 선정했다.첫번째로 Move for our Planet(우리 지구를 위한 올바른 움직임)에는 ▲탄소중립 & 에너지 전환 ▲자원순환 활성화 ▲친환경 제품 & 서비스 개발 ▲친환경 사업장 조성 ▲자연자본 보호 등 5가지 내용이 포함되어 있다.두번째로 Move for our People(우리의 성장을 위한 올바른 방향)은 ▲다양성 &포용성 증진 ▲인권 보호 & 존중 ▲기업문화혁신 ▲인재 성장경험 확장 ▲안전보건 내재화 등 5가지를 설정했다.세번째로 Move for our Community (우리 사회를 위한 올바른 변화)는 ▲고객경험 혁신 ▲제품 신뢰성 향상 ▲지속가능한 공급망 구축 ▲사회공헌 임팩트 확산 ▲미래 일자리 창출 등 5가지를 선정했다.개편된 홈페이지는 그룹 사회책임 방향성을 바탕으로 각 그룹사들의 분야별 성과와 계획에 대해 이해관계자들이 쉽게 확인할 수 있도록 내용을 구성했다. 또한 그룹 ESG 정책과 계열사의 ESG 성과를 알기 쉽도록 'ESG Policy & Report'를 별도 메뉴로 구성하여 이해관계자와의 소통을 강화할 예정이다.아울러 이번 홈페이지는 “모든 활동이 인류의 삶과 안전, 행복에 기여하고 그것이 다시 그룹의 성장과 발전의 원동력으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 가야 한다”는 현대차그룹 정의선 회장의 경영철학과 활동을 소개한 콘텐츠를 통해 현대차그룹의 미래 사업 방향성에 대한 이해를 높였다.