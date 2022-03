[스포츠한국 김동찬 기자] 넷마블은 자체 기축통화 기반 블록체인 생태계 'MBX(MARBLEX)'의 공식 웹사이트를 오픈하고 MBX 백서를 공개했다고 7일 밝혔다.백서에는 MBX의 구조적 특성과 기술적 강점을 비롯해 기축 통화 발행 및 분배 계획, 서비스 지속가능성 확보 전략, 향후 로드맵 등이 담겨 있다. 넷마블은 블록체인 기술 기반으로 이용자 참여와 합리적 보상 제공이 선순환되는 생태계를 구축한다는 계획이다.넷마블은 MBX 공식 웹사이트 오픈을 기념해 8일부터 14일까지 탈중앙화 금융 서비스(DeFi) 클레이스왑에서 드롭스 이벤트를 실시한다. 이벤트 참여자는 향후 넷마블 블록체인 생태계에서 활용 가능한 기축 통화 MBX를 에어드랍 방식으로 지급받을 수 있다.MBX는 3월 중 오픈 예정인 클레이튼 메인넷 기반 블록체인 생태계로, 넷마블에서 개발 또는 서비스 중인 게임에 블록체인 기술을 접목함으로써 게임의 재미를 강화하는데 중점을 두고 있다. MBX 생태계 내 기축통화로는 MBX가, 지갑으로는 MBX 월렛이 각각 활용될 예정이다.카카오게임즈는 세컨드다이브에서 개발 중인 신작 ‘아레스: 라이즈 오브 가디언즈’를 처음으로 공개했다.카카오게임즈는 ‘프로젝트 아레스(가칭)’로 개발 중인 신작 프로젝트의 공식 명칭을 ‘아레스: 라이즈 오브 가디언즈(이하 아레스)’로 확정하고, 티저 사이트와 영상을 선보였다.30초 분량의 티저 영상에서는 파괴된 근미래 세계관 속에서 독특한 무기와 장비를 활용해 적에 대항하는 플레이어들의 스타일리쉬한 액션이 게임의 전반적인 내러티브를 보여준다.아레스는 고퀄리티의 그래픽과 다양한 장비를 활용한 화려한 액션이 강점인 게임이다. 근미래 세계관 속에서, 플레이어들은 다양한 스킬과 속성을 가진 장비 ‘슈트’를 활용하고, ‘슈트 체인지’를 통해 강력한 보스 몬스터들에 대적하며 전략적인 전투를 펼칠 수 있다. 또, 공중을 날 수 있는 ‘발키리’로 지상과 하늘을 넘나드는 화려한 플레이를 즐길 수 있다.카카오게임즈는 앞으로 티저 사이트를 통해 신작 ‘아레스’에 대한 게임 정보 및 영상을 순차적으로 공개해 나갈 계획이다.컴투스홀딩스가 글로벌 히트작 ‘드래곤 블레이즈’의 대규모 업데이트를 실시한다고 밝혔다.이번 업데이트는 세컨드임팩트 영웅 ‘오딘’과 ‘아스트라이아’가 최초로 등장한다. 오딘은 범접할 수 없는 카리스마로 타이탄 세력을 규합한 제국의 왕이다. 강력한 탱커 포지션으로 일반 공격 시 적 1인을 공격해 기절시킨다. 아스트라이아는 오딘의 연인으로서 타이탄 제국 건설에 큰 역할을 한 최초의 군신이다. 딜러 포지션으로 일반 공격 시 랜덤하게 적을 공격하며 적 전체의 마법 피해량을 증가시킨다.다양한 보상을 주는 콘텐츠도 새롭게 오픈한다. 영웅들의 사랑과 모험이 담긴 ‘모험 던전’을 정복하면 '여신의 기억’, ‘영웅 강화권' 등을 획득할 수 있다. ‘엘도라도’는 치열한 전투의 재미를 느낄 수 있는 곳이다. 광산을 점령하고 채굴하면 ‘초월의 정수’, ‘여신의 기억’, ‘루비’ 등을 얻을 수 있다.또 신규 월드보스인 ‘네메시스’의 등장으로 긴장감 넘치는 전투경험과 함께 다양한 보상을 받을 수 있다. 기존 유저들은 물론, 신규 및 복귀 유저들이 쉽고 편리하게 게임을 즐길 수 있도록 게임 내 UI를 개선했으며 영웅의 활약을 확인할 수 있는 ‘시그니처 스킬’, 빠른 전투를 위한 ‘전투 배속 모드’ 등 새로운 시스템이 도입되어 전략의 묘미를 더했다.이 외에도 다음달 5일까지 대규모 업데이트 특별 선물로 ‘루비 100만개’와 ‘프리미엄 9회 소환석 5개’를 받을 수 있다. 같은 기간 게임에 접속하는 신규 및 복귀 유저들에게는 ‘루비 20만개’와 '영웅 9회 소환석 10개', ‘퍼스트임팩트 영웅 +1강화권 5장’을 선물한다. 또 19일까지 이벤트 콘텐츠 '요새전'이 진행된다. 총 5단계로 구성된 요새를 함락하면 '보석', '초월의 정수', ‘루비' 등을 얻을 수 있는 랜덤 상자를 받을 수 있다. 14일까지는 ‘호감도 인사하기 포인트 2배’ 이벤트가 진행되고, 14일부터 다음달 3일까지는 ‘특별 출석부’ 이벤트를 통해 ‘퍼스트임팩트 영웅 강화권’, ‘SSS등급 엘가이아 장비 선택권’ 등 선물을 받을 수 있다.넥슨은 온라인 캐주얼 레이싱게임 ‘카트라이더’와 경기북부경찰청이 함께하는 학교폭력 예방 캠페인을 실시한다.카트라이더는 새학기를 맞아 학교폭력 예방에 힘쓰는 경기북부경찰청을 도와 오는 16일까지 게임 내 다양한 이벤트를 통해 학교폭력 예방 캠페인을 펼친다.먼저 카트라이더 공식 홈페이지에 소개된 7가지 학교폭력 유형을 살펴보고, 이를 예방하기 위한 ‘나만의 표어’를 만드는 이벤트를 연다. 30자 이내의 댓글로 표어를 남기는 유저 전원에게 ‘헬멧 배찌(365일)’를 제공하고, 우수 표어로 선정된 30명에게는 ‘포돌이/포순이 인형 중 1종’과 ‘넥슨캐시(5만원)’를 증정, 추첨을 통해 선정된 100명 참가자에게는 ‘넥슨캐시(1만원)’를 추가 지급한다.이벤트 기간 내 게임에 접속하는 유저 전원에게는 ‘학폭멈춰! 풍선(100개)’을 무료로 제공한다. 또, 해당 풍선을 착용하고 멀티 플레이 11.2Km 거리를 누적 완주하거나, 멀티 플레이 20회를 승리하는 퀘스트 2종을 수행하면 각각 보상으로 ‘경기북부경찰청 이벤트 패스’에 참여할 수 있는 ‘이벤트권’과 ‘헬멧 배찌 캐릭터 무제한 변경권’을 지급한다.‘카트라이더 X 경기북부경찰청 이벤트 패스’에 참여하고 특정 패스 레벨을 달성하는 유저에게는 ‘경찰차 V1(무제한)’, ‘POLICE 번호판(365일)’, ‘POLICE 풍선(365개)’ 등 이번 캠페인 관련 특별 보상을 제공한다.스마일게이트 메가포트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 모바일 RPG ‘에픽세븐’이 에피소드4의 네번째 신규 챕터 ‘카안 동부’를 추가하고 신규 전직 영웅 2종을 선보인다.카안 동부는 나탈론 대륙의 북부를 지배하는 수인들의 나라 ‘카안 제국’의 황궁이 위치한 지역으로 예전에는 인간들의 도시였으나 수인들이 점령한 후 재건축됐다. 인간과 수인의 구역이 나뉘어 있고 종족간의 차별 정책이 실시되는 것이 특징이다. ‘각성자 아딘’ 퀘스트를 진행하면 영웅 아딘을 전직시킬 수 있는 특수 재화 ‘자연의 단편’ 획득이 가능하다.신규 전직 영웅 2종도 선보인다. 에피소드4의 주인공인 ‘각성자 아딘’의 전직 영웅 ‘신록의 아딘’이 추가된다. 스토리가 진행됨에 따라 다양한 속성을 가진 영웅으로 성장하는 아딘의 자연 속성 버전으로 3성 등급의 도적 영웅으로 등장한다. 신록의 아딘은 적에게 ‘강화 불가’, ‘방어력 감소’ 등 각종 약화 효과를 부여할 수 있으며, 고유 버프 ‘약점 공유’를 통해 아군 전체의 ‘보스에게 주는 피해량’을 증가시킨다.두번째 전직 영웅 ‘자경단장 글렌’은 자연 속성의 3성 등급 사수 영웅으로 적을 처치할 경우 부활이 불가능 하도록 ‘소멸’ 시키는 스킬을 보유하고 있으며 ‘공격력 증가’, ‘치명 확률 증가’ 등의 강화 효과와 ‘방어력 감소’ 디버프를 연계해 방어력이 높은 적의 핵심 영웅에게 큰 피해를 입힐 수 있는 것이 특징이다. 스토리 속에서는 ‘폴리티아’의 비관리 지구를 안전하게 관리하는 신임 자경단장으로 등장한다.위메이드가 2022 글로벌 로드쇼 WIN2022(Wemix in NFT)의 첫 시작을 알리는 키비주얼(Key-Visual)을 전격 공개했다.공개된 키비주얼에서는 “HELLO! SAN FRANCISCO WE’RE ON WEMIX”라는 슬로건을 바탕으로 샌프란시스코 랜드마크인 금문교에 위메이드 모선이 등장한다. 샌프란시스코 상공에 떠있는 포털과 모선에 ‘WEMIX’와 ‘WEMADE’가 새겨져 있다.위메이드가 샌프란시스코로 향하는 이유는 세계 최대 개발자 컨퍼런스 GDC(Game Developers Conference)에 참가하기 위함으로 세계 게임 개발자들에게 글로벌 블록체인 플랫폼 위믹스를 알릴 계획이다.GDC2022 다이아몬드 등급 스폰서인 위메이드는 총 60부스라는 대형 규모로 참가한다.부스에서는 키비주얼에 등장한 위메이드 모선의 시네마 모드 영상을 대형 화면을 통해 확인할 수 있으며, 위믹스 플랫폼을 소개하고 GDC에 참가하는 개발자들을 대상으로 P&E게임의 온보딩과 관련한 다양한 사업 미팅을 진행할 예정이다.여기에 22일 위메이드 장현국 대표의 ‘Play and Earn: Transforming Games with the Blockchain Economy’ 발표를 시작으로 위믹스 부문 김석환 부사장외 3명의 연사가 발표를 진행하고, GDC 참가기업 및 바이어들과 함께 네트워크 파티를 진행한다.