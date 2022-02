[스포츠한국 임현지 기자] 가수 박재범이 개발한 프리미엄 증류식 소주 ‘원소주(WONSOJU)’가 베일을 벗었다. 25일 서울 여의도 더현대 지하 1층에서 팝업스토어를 오픈하고 기자와 소비자들에게 첫 선을 보였다.원소주는 하나(ONE), 승리(WON), 소망(Want) 등 3가지 의미를 뜻한다. ‘미래를 WON하여! For the past&To the future’라는 슬로건과 함께 과거를 격려하고 미래를 응원하는 브랜드로 자리매김하겠다는 목표를 담고 있다.박재범은 지난 2018년 세계적인 랩퍼 제이지가 운영하는 에이전시 ‘락네이션’에 소속된 후 ‘SOJO(소주)’라는 곡을 발표했다. 이때부터 한국을 대표하는 소주를 만들겠다는 꿈을 갖게 됐다. 제품 개발을 위해 지난해 4월 법인 원스피리츠를 설립했다.그는 원소주 개발을 위해 1년 반 동안 매주 직원들과 회의를 진행했다. 브랜드 스토리는 물론 시음, 디자인 등 모든 과정에 직접 관여했다. 박재범이라는 타이틀이 없어도 사랑받을 수 있는 소주로 만들기 위해 제품력과 브랜드에 신경 썼다는 후문이다.브랜드 로고에는 ‘한국 소주’라는 아이덴티티를 담았다. 대한민국 코인 이미지를 나타내기 위해 동그란 모양을 택했으며, 태극기 건곤감리를 새겼다. 상단에는 화폐단위인 ‘원’을 넣었으며, 가운데 물방울과 물결을 통해 증류주 한 방울이 전 세계적으로 퍼져나가는 파동의 의미를 담았다.원소주는 100% 국내산 쌀을 사용했으며, 감미료 등 첨가물을 전혀 사용하지 않았다. 감압증류 방식을 통해 제작됐으며 장인이 직접 만든 옹기에 담아 숙성했다. 도수는 22도다.원스피리츠 관계자는 “소주를 칵테일처럼 즐기는 분들이 많은데 그러기 위해선 베이스가 깔끔해야 한다”며 “이에 발효를 위한 효모와 누룩 외에 첨가물을 전혀 넣지 않았고, 쌀의 향과 감칠맛에서 오는 풍미를 느낄 수 있도록 개발했다”고 말했다.이번 팝업스토어는 원소주 라벨 색상인 블랙으로 꾸며졌다. 원소주를 구매하기 위한 줄과 팝업스토어를 구경하기 위한 고객들로 인산인해를 이뤘다. 제품 구매를 위한 웨이팅 시스템은 행사 시작 후 약 30분 만에 마감됐다. 이날 하루 약 1만병이 판매된 것으로 추산된다.스토어 내부는 ▲원소주로 제조된 칵테일인 ‘원밀리언’과 ‘원토디’를 판매하는 칵테일 존 ▲포토매틱 부스로 재미를 더한 이벤트 존 ▲원소주 메인 디스플레이 존 ▲브랜드 스토리와 굿즈를 만날 수 있는 존 등 총 4개 섹션으로 구성됐다. 칵테일 존에서 음료를 구매하면 원소주 로고 모양의 코인 초콜릿을 핑거 푸드로 제공한다.팝업스토어는 이날부터 일주일 간 열린다. 3월 말부터는 ‘원소주 자사몰’에서 구매할 수 있다. 가격은 1병(375ml) 당 1만4900원이다. 지역 특산주로 분류돼 온라인 판매가 가능하다.원스피리츠는 올해 안에 원소주를 미국에 진출시킨다는 방침이다. 일반 소주와 달리 마트나 편의점이 아닌 로컬 바(Bar) 등 오프라인에서 만나볼 수 있도록 할 계획이다.국내에서는 일반 소매점 판매를 지양하고 있다. 1만4900원의 제품이 소매점에서 더 비싼 가격으로 판매되길 원하지 않는 박재범 대표의 뜻이다. 추후 MZ세대와 소통할 수 있고, 브랜드와도 잘 맞는 채널을 찾아 오프라인 판매할 계획이다.원스피리츠 관계자는 “미국 진출은 올해 안에 가능할 것으로 보인다”며 “현지업체랑 제휴를 맺어서 현지인들에게 프로모션을 하겠다는 업체들이 많아서 고무적으로 보고 있다”고 말했다.한편, 박재범은 고객이 몰리는 것을 방지하기 위해 이날 오전 자신의 레이블인 AOMG 소속 아티스트들과 먼저 팝업스토어를 방문했다. 가수 사이먼도미닉, 로꼬, 그레이, DJ펌킨 등이 참석했다.