[스포츠한국 김동찬 기자] 호텔업계가 봄을 앞두고 다양한 프로모션을 진행한다.그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 오는 3월부터 뷰티 브랜드 ‘논픽션’과 협업해 향수 등을 선물하는 패키지를 선보인다. 또 호텔 1층 로비에는 1만송이 장미로 대형 로즈월을 장식하고 호텔에 방문하는 고객들을 장미 향기로 맞이한다.논픽션과 협업한 ‘뷰캉스 스프링 에디션 with 논픽션’은 시그니처 향을 담은 향수와 핸드크림을 선물로 제공한다. 여기에 호텔 시그니처 공간 로비 라운지에서 호텔 믹솔로지스트가 이번 향수에서 영감을 받아 직접 제조한 칵테일 2잔을 즐길 수 있다.호텔1층 로비에서 만날 수 있는 대형 로즈월은 1만 송이 장미로 장식하고 은은한 장미향기가 퍼져 주변에 들어서기만 해도 기분 좋은 무드를 선사한다. 로즈월에 장식된 ‘로맨틱 인터컨티넨탈’ 문구처럼 밸런타인데이와 화이트데이가 있는 2월과 3월 중 호텔에서 로맨틱한 순간과 추억을 남길 수 있다.3월부터 5월까지 판매 예정인 ‘뷰캉스 스프링 에디션 with 논픽션’은 3월 공휴일 시즌 및 화이트데이에도 투숙 가능하며, 클래식 룸 기준 40만원대(세금 및 봉사료 포함)부터 예약할 수 있다. 패키지 예약은 25일부터 가능하다.롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주의 봄캉스(봄+호캉스)를 위한 ‘그랜드 클럽 패키지’를 내놓았다.그랜드 클럽 패키지는 객실 투숙뿐 아니라 프라이빗 체크인 서비스 및 조식 등 15만6000원 상당(성인 2인 기준)의 ‘그랜드 클럽’ 혜택이 포함되어 있다.그랜드 클럽에서는 조식 뷔페부터 애프터눈티, 이브닝 카나페 등이 시간대별로 제공된다. 특히 오전 11시부터 오후 10시까지 무제한으로 제공되는 주류 서비스는 특별함을 더한다.이와 함께 제주 최고층(8층), 최대 규모(4290㎡) 사계절 온수풀 ‘야외 풀데크’ 혜택도 포함한다. 야외 풀데크는 오전 7시부터 오후 11시까지 운영해 이른 아침부터 늦은 밤까지 수영을 즐길 수 있다.이 외에도 실내 수영장 및 피트니스 센터 이용이 가능하다. 가격은 42만9800원부터.(세금 별도)더 위 호텔은 3월 한달 한정으로 ‘설레는 봄’ 패키지를 선보인다.설레는 봄 패키지는 2박 전용 패키지로 슈페리어룸 2박, 웰빙 조식 뷔페 성인 2인 1회, 미니바 9종(캔맥주, 음료 스낵), 천연화산암반수 사우나, 스트레스 검사, WE with you 힐링 포레스트 프로그램을 제공한다.이와 함께 인원 추가비용 1인 무료, 소아 동반 시 소아 조식 1인 1회 무료, 마루객실 무료 업그레이드, 그리고 5월~10월 사이 재 투숙 시 사용 가능한 크레딧 3만원권을 제공한다. 천연 화산 암반수 실내 및 야외 수영장과 야외 자쿠지 그리고 재충전을 위한 피트니스룸 등의 부대시설도 무료로 이용할 수 있다.패키지에 포함된 ‘WE with you, 힐링포레스트’ 프로그램은 오전 9시부터 약 한 시간 동안 부지 내 청정 숲에서 숲놀이, 숲명상, 숲해설 3가지의 프로그램을 순차적으로 매일 순환하여 진행하는 힐링 액티비티다. 전문적인 강사의 안내에 따라 자연을 이용한 치유 테라피와 피톤치드 가득한 편백숲에서의 명상, 제주의 돌담길과 곶자왈 등 제주의 숲 이야기를 통해 자연 치유가 무엇인지 느낄 수 있다. 단, 사회적 거리두기 단계 강화 시 개별 안내서 제공과 개별 가이드를 진행한다.코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어는 봄 제철 음식으로 가득 채운 ‘봄 내려온다’ 프로모션을 4월30일까지 ‘모모카페’에서 뷔페 메뉴로 선보인다.대표 메뉴인 봄나물 비빔밥은 돈나물, 두릅, 유채, 도라지, 곰취, 곤드레, 달래간장, 굴밥 등 8개 이상의 재료를 담았다. 해물탕은 꽃게, 홍합, 전복, 새우, 쭈꾸미, 모시조개 등의 신선한 해물과 채소가 어우러진 요리다.이외에도 향긋한 봄의 향기를 느껴볼 수 있는 샐러드 메뉴로 그릭요거트 샐러드, 아보카도 퀴노아 샐러드, 두부크럼블 낫또 샐러드 등을 선보인다. 또 서양의 전통 보양식 ‘렌틸 굴라쉬’, 바쁜 일상 속 음료 한잔으로 간편한 건강 관리에 도움을 주는 ‘디톡스 주스’가 준비될 예정이다.