[스포츠한국 임현지 기자] 배달의민족이 지역 공공기관과 함께 IT 인재 육성에 나선다.배달의민족 운영사 우아한형제들은 경상남도, 경상남도 교육청과 ‘경남 지역 IT 혁신 인재 양성을 위한 업무협약’을 진행했다고 26일 밝혔다. 이번 협약에 따라 ▲IT분야 진로 탐색 교육 ▲IT 개발자 경진대회 ▲특성화고 현직 교원 대상 연수 등 세부 협력 사업이 추진된다.먼저 현직 개발자가 직접 참여하는 진로 특강을 개최한다. 최신 IT 업계 동향, 개발자 요구 역량 등을 제공해 학생들의 동기 부여를 도울 예정이다. 또 개발자 경진대회도 개최할 예정이다.현직 IT 분야 교원에게는 연수 기회를 제공한다. 교원들은 우아한형제들이 운영하는 IT 교육 과정인 ‘우아한테크코스’와 기업탐방 프로그램을 통해 이론과 실무 역량을 기른다.송재하 우아한형제들 CTO는 “빠르게 변화하는 IT 산업 생태계에서 학생들이 꿈을 실현하고 진로를 찾는데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 우리나라 IT 산업에 기여하는 인재 양성을 위해 다양한 기관과 협력해 나가겠다”고 말했다.