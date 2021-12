[스포츠한국 김동찬 기자] 컴투스는 자사가 개발 중인 자체 메타버스 플랫폼 ‘컴투버스(Com2Verse)’의 월드 콘셉트 오버뷰 영상과 프로토타입 테스트 시연 영상을 컴투버스 유튜브 채널을 통해 28일 공개했다.컴투스가 위지윅스튜디오를 비롯한 전 그룹사 역량을 결집해 개발하고 있는 컴투버스는 현실에서의 삶을 온라인상에 그대로 구현하는 거대한 ‘올인원 미러월드 메타버스 플랫폼’이다. 사회, 문화, 경제 등 현실 세계 시스템을 디지털 세상으로 옮겨와, 일상 생활이 이뤄지는 실제 삶의 공간으로 만들어지고 있다.스마트한 업무 공간인 ‘오피스 월드’와 금융·의료·교육·유통 등 서비스를 제공하는 ‘커머셜 월드’, 게임·음악·영화·공연 등 여가를 즐기는 ‘테마파크 월드’, 일상 소통과 공유의 장인 ‘커뮤니티 월드’ 등 네 개의 월드를 통해 현실에서의 경험을 제공한다.이번 공개된 컴투버스 월드 콘셉트 오버뷰 영상은 이처럼 일-생활-여가로 이어지는 삶이 ‘컴투버스’라는 하나의 가상 도시 안에서 펼쳐치는 모습을 보여준다. 함께 공개된 프로토타입 빌드의 테스트 시연 영상 또한 컴투버스로 출근한 신입사원의 하루를 따라가며, 실제 직장 생활이 이루어지는 오피스 월드의 세부 모습과 업무 환경을 처음으로 공개했다.영상 속 오피스 월드는 입주 기업 임직원들의 출퇴근, 스케줄 관리, 규모별 회의, 프레젠테이션 등 기본 근무 지원은 물론, 원활한 커뮤니케이션을 위한 근거리 화상 대화 기능 등으로 물리적 거리에 구애받지 않는 매끄러운 메타버스 업무 환경을 제공한다. 컴투스 송재준, 이주환 대표, 박관우 CMVO도 시연 영상 및 쿠키영상에 등장해 화상 대화를 통한 ‘컴투버스’에서의 새롭고 효율적인 오피스 라이프를 직접 선보였다.특히 영상은 이용자가 활동과 성과에 따라 토큰 보상을 획득하는 모습을 담아, 현재 컴투스 그룹이 구축하고 있는 독자적 블록체인 경제 시스템의 ‘메타노믹스’를 예고했다. 컴투스는 메타버스 속에서 생산과 소비의 주체로서 이용자의 다양한 활동이 경제적 보상으로 연결되고, 해당 보상이 다시 디지털 자산 및 서비스 등의 소비 재화로 이어지는 토큰 경제 사이클을 선보일 예정이다.위메이드와 소프톤 엔터테인먼트는 '다크에덴' 위믹스 플랫폼 온보딩 계약을 체결했다.소프톤 엔터테인먼트는 세계 최초 호러 액션 2D MMORPG 다크에덴을 시작으로 모바일 게임 시장, 글로벌 게임 시장 등에 끊임없이 도전하는 개발사다.게임을 즐기며 재화를 얻는 ‘P&E’(Play and Earn)라는 패러다임을 제시한 위메이드는 내년 말까지 위믹스를 기축통화로 사용하는 게임 100개를 서비스한다는 목표로 여러 개발사들과 손을 잡고 있다.이번에 온보딩이 결정된 다크에덴은 초창기 RPG 감성을 고스란히 간직한 게임으로, 필드에서의 아이템 파밍과 유저간의 경쟁이라는 원초적인 재미를 담은 'RPG의 오리진'을 목표로 한다.종족 특성을 살린 전투와 대립 구도가 특징으로, 세계관에 잘 녹아든 캐릭터와 월드 디자인, 직관성과 편의성을 고려한 인터페이스를 지녔다. 성장 밸런스가 유연해 플레이의 몰입도가 높고, 전투 특성 시스템을 통해 핵앤슬래시 전투와 종족간 대규모 PvP가 가능하다.위믹스에 온보딩될 블록체인 버전에서는 토큰 채굴을 위한 새로운 전용 컨텐츠가 도입되며, 이를 위해 입장 레벨, 고유 장비 등과 함께 별도의 재화를 구현하여 독특한 재미를 선사할 예정이다.넥슨은 자회사 넷게임즈에서 개발한 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’에 신규 캐릭터 ‘아리스’, ‘유즈’를 업데이트했다.메인 스토리 2편 ‘태엽 감는 꽃의 파반느 편’에 등장하는 ‘게임개발부’ 소속 캐릭터로, 게임으로 대화하는 법을 배운 귀여운 ‘아리스’, 전설의 게이머이자 ‘게임개발부’ 부장 ‘유즈’의 등장에 많은 유저들의 기대를 모으고 있다.아리스는 ‘신비’ 공격타입, ‘특수장갑’ 방어타입이며 강력한 레일건을 사용해 직선 범위 내 적에게 대미지를 가하는 ‘EX 스킬’을 사용한다. ‘유즈’는 ‘관통’ 공격타입, ‘특수장갑’ 방어타입으로 지정한 상대 주변에 범위 공격을 가하는 ‘EX 스킬’을 구사한다.이와 함께, 레이드 콘텐츠 ‘총력전’에 ‘시로&쿠로(실내)’를 추가했다. 이번 총력전은 1월3일까지 운영하며 기간 내 달성한 점수 순위에 따라 다양한 보상 아이템을 제공한다.넥슨은 29일부터 1월2일까지 ‘Adieu 2021 Hello 2022’ 이벤트를 진행한다. 출석한 날짜에 따라 ‘1200 청휘석’, ‘50만 크레딧’, ‘활동보고서’, ‘전술교육BD’를 얻을 수 있다.또, ‘현상수배’, ‘특별의뢰’ 콘텐츠 보상 아이템을 2배로 늘린 ‘보상 2배 캠페인’을 1월4일까지 실시한다. ‘전술교육BD’, ‘기술노트’, ‘활동보고서’ 등 캐릭터 스킬, 레벨 성장에 필요한 아이템들을 더 많이 획득할 수 있다.펄어비스가 검은사막 모바일의 신규 지역 ‘드리간’을 업데이트했다.용의 땅이라 불리는 신규 지역 드리간은 과거 용족과 대전투를 벌인 위대한 전사 '셰레칸'의 후예가 세운 나라다. ‘카마실비아’ 지역과 맞닿아 있으며, 숲이 우거진 카마실비아와는 달리 암석과 높은 지대로 이루어져 있다.이용자는 마을 ‘셰레칸의 묘’와 사냥터 ‘마르차 전초기지’ 등 신규 지역과 ‘드리간’ 이야기 퀘스트를 해결하며 모험을 즐길 수 있다. 새로운 칼크 종족이 등장하며, 장비에 특수한 효과를 부여할 수 있는 ‘기억’ 아이템 중 ‘보조무기 알 수 없는 기억’을 획득할 수 있다.다가올 새해를 맞이해 특별 이벤트를 진행한다. ‘2022년 새해 맞이 출석부’ 이벤트를 통해 1월11일까지 총 7일간 접속하면 블랙펄 최대 500개, 혼돈의 결정 1000개, 크론석 500개를 받을 수 있다.‘2022년 새해 맞이 선택 임무 이벤트’도 1월11일 9시까지 연다. 채광, 채집, 벌목 등 생활 임무와 주변 적 제압, 접속 유지 중 하나를 선택해 완료하면 핫타임 100%, 행운의 두루마리, 돌파 복구권을 제공한다.스마일게이트 메가포트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 모바일 RPG ‘에픽세븐’이 다양한 뮤지션들과의 협업을 통해 에픽세븐의 OST를 만들어가는 ‘OST 프로젝트’의 첫번째 곡 ‘I’ll be your Energy’를 에픽세븐 공식 유튜브를 통해 공개했다.I’ll be your Energy는 아이즈원 멤버로 많은 사랑을 받아온 솔로 가수 권은비와 로켓펀치의 쥬리가 메인 보컬을 맡았으며 빠르고 경쾌한 멜로디가 특징이다. 곡의 전반적인 컨셉은 에픽세븐의 첫번째 이니셜인 ‘E’에서 영감을 받은 ‘에너제틱’이다. 스마일게이트 메가포트는 한국어 버전 뿐만 아니라 글로벌 이용자들을 위한 영어 가사 버전 및 영어 가이드 음원도 추가로 공개할 방침이다.노래 가창 영상뿐만 아니라 권은비와 쥬리의 녹음 메이킹 영상과 인터뷰 영상도 함께 공개했다. 해당 영상에서는 두 가수의 톡톡 튀는 매력을 느낄 수 있는 녹음 비하인드 스토리를 확인할 수 있으며 에픽세븐과 OST 프로젝트에 대한 다양한 이야기도 들어볼 수 있다.스마일게이트 메가포트는 금일 공개된 영상 외에도 에픽세븐 성우들이 참여한 I’ll be your Energy 커버곡 영상을 금주중 추가로 공개할 예정이다. 커버곡에는 영웅 ‘메이드 클로에’를 연기한 이유리 성우와 ‘뮤즈 리마’를 연기한 이새아 성우가 참여한다. 에픽세븐의 에피소드3 스토리에서 두 영웅은 ‘메이드 킹덤’이라는 2인조 밴드를 결성한 바 있다.스마일게이트 메가포트는 OST 프로젝트의 첫번째 곡 ‘I’ll be your Energy’를 시작으로 다양한 뮤지션들과의 협업을 통해 각기 다른 테마의 OST를 순차적으로 선보일 계획이다.