르노삼성자동차가 올해 새롭게 선보인 인카페이먼트 서비스를 더욱 편리하게 사용할 수 있도록, 인카페이먼트 전용 CU 편의점 메뉴를 신규 론칭했다고 밝혔다.르노삼성자동차가 선보이고 있는 인카페이먼트는 편의점, 주유소, 카페 식당 등에서 판매하는 상품을 차량 안에서 주문하고 결제할 수 있는 서비스다. 특히 국내 최초로 차량에서 식음료를 결제하고 수령까지 가능하도록 해, 더욱 진화된 언택트 서비스를 제공하고 있다.이번 인카페이먼트 전용 CU 편의점 메뉴는 겨울 인기 메뉴로 구성된 “XM3와 찬바람 세트”, 피로회복을 위한 “오늘 참 잘했삼 세트” 등 테마별로 소비자들이 선호하는 10가지 세트로 구성됐고, 빠르고 간편하게 구매할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.르노삼성자동차는 연말을 맞아 인카페이먼트 신규 고객을 위한 혜택도 마련했다고 밝혔다. 12월 인카페이먼트 최초 가입시 약 만원 상당의 쿠폰을 제공한다. 또한 인카페이먼트를 자주 이용하는 고객들을 대상으로 누적 5회 이용시 선착순 스페셜 경품 이벤트 (쿨러백)도 준비했다.르노삼성자동차는 지난 6월 출시한 NEXT GENERATION SUV 2022년 XM3 모델과 2022년형 SM6 모델에 인카페이먼트 시스템을 적용했다. 또한 고객편의성 확대를 위해 구형 모델에 대한 업데이트 서비스도 지속적으로 진행하고 있다.2020년 3월이후 출시된 XM3, SM6, 르노 CAPTUR, 르노 ZOE 차량 중 이지 커넥트 (Easy Connect) 시스템이 장착된 경우 멀티미디어 무선 통신 업데이트 서비스 (OTA : Over The Air)를 통해 인카페이먼트 사용이 가능하다.