메르세데스-벤츠가 고객 전용 충전 앱 ‘메르세데스-벤츠 차지(Mercedes-Benz Charge)’를 출시했다고 밝혔다.먼저 이번에 출시한 ‘메르세데스-벤츠 차지’는 메르세데스-벤츠의 순수 전기차 및 플러그-인 하이브리드(PHEV, plug-in hybrid) 고객 전용 충전 앱으로, 메르세데스-벤츠 고객은 해당 앱을 통해 ▲전국 공용 전기차 충전소 위치 ▲운영 시간 ▲충전소 별 충전 사업자 ▲충전기 타입 ▲충전기 상태(충전 중 여부, 충전기 고장 정보 등)와 같은 다양한 전기차 충전소 관련 정보를 확인할 수 있다.특히 해당 앱에서 전기차 충전 서비스 제공사인 차지비(ChargEV)가 운영하는 충전소를 선택하면 원하는 시간에 충전기를 예약할 수 있으며, 충전 멤버십 카드인 메르세데스 미 차지(Mercedes me Charge)*를 해당 앱에 등록하면 충전 비용까지 한번에 결제할 수 있는 것이 특징이다.뿐만 아니라 메르세데스-벤츠 순수 전기차 고객은 해당 앱을 통해 1:1 개인 맞춤형 컨설팅 서비스인 EQ 스마트 코칭(EQ Smart Coaching)에 대한 안내와 진행 상황 확인은 물론 각종 충전 관련 문의도 지원받을 수 있다.이와 함께 메르세데스-벤츠 코리아는 신규 EQ 충전소** 1곳을 오픈하고 기존 충전소 2곳을 새 단장하는 등 전기차 충전 인프라를 확충해 나가고 있다고 밝혔다.지난 8월 부산 신세계 백화점에 EQ 충전소를 오픈한데 이어, 이달 15일 서울 중구 소재 서울스퀘어와 송파구 롯데월드타워에 위치한 EQ 충전소의 리뉴얼 작업을 마쳤다. 이 외에도 메르세데스-벤츠 코리아는 향후 새로운 EQ 충전소를 추가로 구축할 계획이다.올해 ‘더 뉴 EQS(The new EQS)’ 및 ‘더 뉴 EQA(The new EQA)’ 등 2종의 전기차를 국내 시장에 선보인 메르세데스-벤츠 코리아는 향후에도 전기차 라인업을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다. 한편 이번에 선보인 ‘메르세데스-벤츠 차지’ 앱은 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 다운로드할 수 있다.