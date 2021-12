[스포츠한국 김동찬 기자] 위메이드의 모바일 MMORPG '미르4'가 21일 글로벌 버전에 캐릭터 NFT를 정식 도입했다.이로써 이용자들은 자신이 공들여 키운 게임 캐릭터의 소유권을 인정받고, 하나뿐인 고유한 자산임을 증명할 수 있게 됐다. 직접 키운 게임 캐릭터를 온전히 소유할 수 있다는 의미다.레벨 60 이상, 전투력 10만 이상인 캐릭터에 대해 NFT로 생성 가능하며, 만들어진 캐릭터 NFT는 디지털 카드 형태로 저장돼 소유하거나 거래할 수 있다.NFT로 만들어진 캐릭터에 대한 능력치, 보유 아이템 등 상세 내용은 XDRACO 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 위믹스 월렛 내 NFT 마켓에서 편리하고 안전하게 거래할 수 있다.미르4는 지금까지 유틸리티 코인인 드레이코를 기반으로 경제시스템을 구축했고, 게임 아이템을 얻기 위한 청약시스템 DSP(DRACO Staking Program), 아이템 거래소 EXD(Exchange By DRACO)와 한정판 NFT 아이템인 Collectibles를 출시했다.또 드레이코 수급 안정과 수요 진작을 위한 흑철 상점에 이어, 아이템 경매시스템인 AXD(Auction By DRACO)를 잉글리쉬 방식(E-AXD)과 더치 방식(D-AXD)으로 선보일 예정이며, 2022년 2월에는 DeFi 전용토큰 HYDRA(High Yield of DRACO)의 제련 개시와 드레이코를 이자로 지급하는 HSP101(HYDRA Staking Program 1on1)이 공개된다.스마일게이트 스토브에서 운영하고 있는 인디 게임 플랫폼 ‘스토브 인디’가 연말연시를 맞아 대한민국 인디 게임 축제를 실시한다.스토브 인디는 내년 1월4일까지 연말연시 할인과 함께 매일 한국 인디 게임 중 하나를 100원에 살 수 있는 쿠폰을 선착순 486명에 발행하는 ‘한국 인디 게임 사랑해! 한국 인디 응원 주간’ 이벤트를 실시한다. 이번 이벤트는 스토브에서 한국 인디 게임 개발사를 응원하고 더 많은 유저에게 한국 인디 게임을 소개하기 위해 준비했다.스토브 인디 이용자들은 매일 오후 8시에 스토브 인디 이벤트 페이지에 노출된 배너에서 쿠폰 번호를 확인, 대상 게임을 장바구니에 넣고 쿠폰을 적용하면 100원에 구매할 수 있다. 각 게임 쿠폰은 선착순 486명만 사용할 수 있으며, 이벤트 대상 게임은 이벤트 페이지를 통해 사흘 전에 공개된다.또 스토브는 총 41개의 게임을 최대 75%까지 할인하는 특별 이벤트도 실시한다. 이번에 특별 할인가로 만나볼 수 있는 주요 작품으로는 만화 같은 그래픽과 전략 요소가 더해진 RPG ‘인디비지블’, 100개 이상 극한의 멀티 엔딩을 경험할 수 있는 캐주얼 게임인 ‘리벤처’ 등이 있다.스토브는 21일부터 중세시대를 만끽할 수 있는 ‘킹덤 컴: 딜리버런스’를 정식 론칭했다. 이번 론칭을 기념해 스토브는 내달 4일까지 스토브 인디 내 킹덤 컴: 딜리버런스 페이지에서 별점 부여와 후기 작성 이벤트를 실시한다. 스토브는 두 가지 이벤트에 모두 참여한 이용자 중 3명을 추첨해 RTX 3080 그래픽카드를, 70명에게는 스토브 인디 무료 게임 쿠폰을 지급할 예정이다.라인게임즈는 니즈게임즈에서 개발하고 자사가 서비스 예정인 멀티플랫폼 핵앤슬래시 액션 RPG ‘언디셈버’에서 이용자 친화적 서비스 계획을 담은 ‘개발자의 편지_시사회에서 못다한 이야기’를 공개했다고 밝혔다.먼저 게임 내 ‘경매장’ 수수료를 절반 하향 조정할 예정이다. 언디셈버는 지난 언박싱 테스트(이하 UBT)에서 30%의 경매장 수수료를 적용했다. 이후 이용자 피드백을 반영해 론칭 시에는 15%의 수수료를 적용한다. 경매장에서 획득할 수 있는 재화인 ‘루비’의 사용 방안도 더욱 확대할 계획이다.이와 함께 핵심 요소 중 하나인 ‘룬(Rune)’을 바로 성장 재료로 사용해 이용자들의 피로도와 부담을 낮추는 방향으로 개선했다 밝혔다. 또한 ‘룬’ 장착 및 선택에서도 ‘적용 불가 태그’가 추가되는 등 편의성과 직관성을 향상 시켰다고 설명했다.이 밖에도 캐릭터 전투력을 측정할 수 있는 ‘전투 분석실’이 더욱 세밀해질 예정이며, 플레이를 지원하는 해상도 범위도 ‘21:9 울트라 와이드 모니터’에서 즐길 수 있도록 조정할 계획이다. 또한 접을 수 있는 ‘폴더블폰’ 등 최신 기기에서 쾌적한 플레이를 즐길 수 있도록 UI(유저 인터페이스) 스케일도 개선될 예정이다.언디셈버는 자유로운 성장을 즐겨볼 수 있는 다양한 콘텐츠를 바탕으로 오는 1월13일00시 국내에 정식 출시될 예정이다. 모바일(안드로이드OS, iOS)과 PC(라인게임즈 플로어(FLOOR)) 멀티플랫폼으로 즐길 수 있으며, 각 플랫폼간 ‘크로스 플레이’를 지원한다.언디셈버에 대한 게임 정보 및 사전예약 등에 대한 자세한 내용은 브랜드 사이트 및 언디셈버 플로어를 통해 확인할 수 있다. 라인게임즈는 페이스북, 디스코드 등 SNS 채널과, 공식 유튜브 채널을 통해서도 게임 정보를 순차적으로 공개 중이다.카카오게임즈는 모바일 애니메이션 RPG ‘프린세스 커넥트! 리:다이브’에 신규 캐릭터 ‘토모(매지컬)’를 업데이트했다.새롭게 등장하는 토모는 정의의 힘을 마법에 실어 싸우는 마법 검사 캐릭터로, 꾸준히 수련한 검술 능력에 마법 소녀의 힘을 더한 화려한 마법 공격을 날린다. 또한, 필살기 ‘샤이니 아쿠아 스트림’을 구사해 전방의 적 하나에게 물리 및 마법 공격력을 합친 힘으로 강력한 마법 대미지를 가하는 점이 특징이다.신규 캐릭터 추가와 함께, 마흔 번째 지역 ‘스카프 산맥 서쪽’과 ‘메인 스토리 제2부 5장 1화~5화’를 오픈하고 랭크 19 무기 9종을 업데이트했다. 또한, 최고 레벨을 181까지 확장했다.여기에, 사이드 스토리 ‘망각의 캐럴’을 선보인다. 사이드 스토리는 예전에 사랑을 받았던 스토리 이벤트를 다시 만나볼 수 있는 콘텐츠로, 이벤트 기간 배포했던 한정 캐릭터를 제공한다.카카오게임즈는 공식 커뮤니티를 통해 ‘길드 하우스 꾸미기’와 ‘이것은 누구의 그림자?!’ 이벤트를 진행한다. 이벤트에 참여한 이용자들에게는 추첨을 통해 재화 ‘쥬얼’을 제공한다.썸에이지는 PC 오픈월드 슈팅 게임 ‘크로우즈’의 2차 글로벌 베타 테스트를 성황리에 종료하고, 게임의 완성도를 한층 높이기 위해 이용자 의견을 적극 수렴하여 3차 테스트를 진행할 계획이라고 밝혔다.지난 17일부터 19일까지 진행된 2차 글로벌 베타 테스트는 64인이 전투에 참여할 수 있는 대규모 점령전 ‘블러드존’을 개방해 광활한 오픈월드와 자유도 높은 전투 방식을 선보였다.크로우즈는 육해공 모든 곳을 전장으로 사용하는 오픈월드 슈팅 게임으로, 스팀(Steam) 플랫폼을 통해 한국을 포함한 글로벌 서비스를 준비 중이다.썸에이지 관계자는 “2차 글로벌 베타에서 플레이어들이 보내준 피드백은 최대한 빠르게 반영할 계획”이라며, “슈팅 게임 최고 수준의 경험을 선사하기 위해 최선을 다하고 조만간 진행하는 3차 테스트를 통해 게임의 완성도를 한단계 더 끌어올리겠다”고 전했다.