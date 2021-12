기아가 THE K9 멤버십 고객을 위한 비대면 만찬 프로그램 ‘THE K9 멤버십 비대면 쿠킹 클래스(이하 쿠킹 클래스)’를 실시한다고 밝혔다.지난해 처음 실시해 고객들에게 호응을 얻은 쿠킹 클래스는 THE K9 멤버십 고객을 대상으로 추첨을 통해 500명에게 밀키트를 전달하는 행사다.고객에게 제공되는 밀키트는 한국 야쿠르트의 신선 밀키트 브랜드인 ‘잇츠온’과 함께 특별 구성한 5개의 패키지다.기아는 밀키트와 함께 요리 과정을 담은 레시피 카드를 제공해 당첨된 고객이 직접 만든 음식으로 소중한 사람과 뜻깊은 연말을 즐길 수 있도록 행사를 기획했다.이번 행사는 THE K9 멤버십 회원이라면 누구나 응모 가능하며 오는 15일(수)까지 기아 공식 홈페이지, 기아멤버스 사이트를 비롯한 기아차 통합 모바일 고객 앱 ‘KIA VIK’ 또는 K9 멤버십 컨시어지를 통해 신청할 수 있다.고객은 크리스마스 또는 올해 마지막날에 맞춰 22일과 28일 중에서 배송날짜를 선택해 응모할 수 있으며 당첨자는 17일 개별 통보될 예정이다.아울러 기아는 개인 SNS 계정에 쿠킹 클래스 후기를 업로드한 고객 중 5명을 선정해 호텔/리조트 숙박권을 제공한다.