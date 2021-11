아우디는 순수 전기 그란 투리스모인 아우디 e-트론 GT가 독일 최고 권위의 자동차 상인 ‘골든 스티어링 휠 (Golden Steering Wheel)’ 어워드에서 ‘올해의 가장 아름다운 차(most beautiful car of the year)’ 를 수상했다고 밝혔다.아우디AG의 CEO 마커스 듀스만은 “아우디 e-트론 GT는 자동차 디자인 브랜드로서 디자인을 통해 우리가 전달하고자 하는 가치를 강조하며, 인상적인 성능과 함께 전기 이동성을 가장 감성적으로 제시하는 모델이다. 또한 지속 가능한 방식으로 미래를 향한 아우디의 자세를 표현해주는 아우디의 플래그십 모델이다”고 소감을 밝혔다.‘골든 스티어링 휠’은 1976년부터 독일 자동차 전문지 '아우토빌트 (Auto Bild)' 와 주간지 '빌트 암 존탁 (Bild am Sonntag)' 이 공동 주관하는 상으로 그 해 최고의 신차를 평가, 선정해 수여하는 유럽 최고 권위의 자동차 상이다.올해는 약 70여대의 새로운 모델이 12개 카테고리에서 골든 스티어링 휠 어워드를 놓고 경쟁했다. 특히, 아우디 e-트론 GT가 수상한 ‘올해의 가장 아름다운 차’는 유럽 내 전문지 '아우토빌트(Auto Bild)'와 주간지 '빌트 암 존탁 (Bild am Sonntag)' 독자들의 투표를 더해 결정한다.