글로벌 스포츠 브랜드 휠라(FILA)가 올겨울 트렌디한 숏다운 및 미들다운 등으로 구성된 ‘히트 업 윈터 다운 컬렉션’을 출시했다. ‘히트 업 더 윈터(Heat Up the Winter)’라는 테마 아래 휠라 고유의 헤리티지와 스포티즘 감성을 결합해 스타일리시한 겨울 다운재킷을 다양하게 제안했다.또한 올겨울 휠라가 출시한 다운재킷은 책임 있는 다운 기준인 ‘RDS(Responsible Down Standard) 인증’을 받은 다운 충전재를 사용했다. 다운 생산 과정에서 동물 학대 여부와 안전성을 확인해 동물 복지를 준수한 다운과 다운 사용 제품에만 주어지는 RDS 인증으로 착한 다운재킷을 선보인 것이 특징이다.이번 컬렉션의 대표 아이템은 ‘에센셜 1911 다운재킷’이다. 겉면에는 휠라를 상징하는 로고, 휠라의 탄생 연도 등을 한데 모은 에센셜 1911 로고를 자수로 수놓았다. 베이직한 디자인의 숏다운이라 남녀 모두 착용하기에 알맞다. RDS 인증을 받은 덕 다운 충전재를 사용했다.블랙과 스톤그레이, 얼그레이, 크림화이트 등 세련된 컬러 구성이 돋보인다. 사이즈는 블랙, 크림(사이즈 90~110) 스톤그레이, 얼그레이(모두 사이즈 85~110)로 출시됐다.에센셜 1911 디자인을 모티브로 길이를 조정한 ‘에센셜 미들 다운재킷’도 출시됐다. 역시 기본에 충실한 디자인이라 남녀 공용으로 입기에 좋다. RDS 인증 덕 다운 충전재를 사용했으며, 엉덩이를 덮는 길이 덕에 따뜻하면서도 트렌디한 핏으로 연출하기에 알맞다. 소매 부분에는 방풍 커프스를 접목해 찬바람을 효과적으로 막아준다. 블랙과 샌드화이트 두 가지 색상으로 구성됐다. 사이즈는 샌드화이트 90~110까지, 블랙 85~110까지로 선보인다.'컬러 배색 다운재킷'은 트렌디한 컬러 블록 디자인이 특징이다. 상단과 하단에 각각 다른 컬러를 배치해 색다른 분위기를 느낄 수 있도록 구성했다. RDS 인증 덕 다운 충전재(솜털80:깃털20)로 보온성을 갖췄다. 재킷 전면에는 휠라 리니어 로고 자수를, 뒷면에는 휠라 상징 문구를 프린트해 포인트를 줬다. 화이트 배색의 블랙, 크림에 단일 컬러인 잉크네이비까지 총 3가지 색상으로 선보였다. 사이즈는 역시 90~110까지다.이 밖에도 겉감에 이색 소재를 접목한 ‘블랙 유광 다운 재킷’, ‘코듀로이 다운 재킷’ 등 다양한 스타일도 출시했다. 히트 업 다운 컬렉션과 함께 ‘에센셜 1911 로고 후디와 조거팬츠’, ‘팝콘 보아 후드 재킷’, 퍼포먼스 러닝화 ‘휠라 뉴런’ 등과 매치하면 겨울 윈터룩을 완성하기에 좋다.