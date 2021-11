현대자동차가 오는 9일 아이오닉 5의 핵심 기능인 V2L(VehicleTo Load)에서 착안한 SNS 라이브 스트리밍 콘서트 ‘일상 충전 V2L(Voice To Load) 콘서트’를 개최한다고 밝혔다.V2L(Vehicle To Load)은 차량 외부로 일반 전원(220V)을 공급하는 기술. 야외활동이나 캠핑 장소 등 다양한 외부 환경에서도 가전제품, 전자기기 등을 제약 없이 사용할 수 있게 해준다.‘일상 충전 V2L(Voice ToLoad) 콘서트’는 현대자동차의 전용 전기차 아이오닉 5의V2L(Vehicle To Load) 기능을 활용해 공연에 사용되는 악기와 조명 장치에 전원을 공급하며 진행되는 랜선 콘서트다.현대자동차는 이번 콘서트의 명칭 속 V2L의 V를 Vehicle에서 Voice로 변경해 콘서트를 통해 MZ세대의 지친 일상을 충전해주겠다는 의지를 나타냈다.이날 라이브 콘서트에는 M.NET의 오디션 프로그램인 ‘고등래퍼’를 통해 MZ세대에게 인기를 얻고 있는 래퍼 이영지와 인디신을 대표하는 감성 듀오 멜로망스가 함께할 예정이다.현대자동차는 국내 자동차 업계 최초로 진행되는 인스타그램 라이브 스트리밍 콘서트를 통해 MZ세대와의 쌍방향 소통도 강화하겠다는 계획이다.앞서 현대자동차는 공식 인스타그램에서 10명을 선발해 콘서트 현장에서 아티스트의 라이브를 직접 들을 수 있는 기회를 제공하는 ‘황금티켓 이벤트’를 4일까지 진행했으며, 총 754명이 접수해 75:1의 경쟁률을 보이기도 했다.이에 현대자동차는 이번 콘서트에서 라이브 공연 이외에도 아티스트가 직접 댓글을 읽으며 MZ세대와 소통할 수 있는 간단한 토크 시간을 마련했으며, 콘서트 시청을 인증한 구독자들에게는 소정의 경품을 지급하는등 다양한 이벤트도 실시할 예정이다.현대자동차의 ‘일상 충전 V2L 콘서트’는 오는 9일 저녁 8시 현대자동차 공식 인스타그램과 유튜브 채널을 통해 1시간 가량 생중계될 예정이며, 누구나 시청 가능하다.