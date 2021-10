[스포츠한국 김동찬 기자] 스노우파이프는 스포츠형 RPG ‘피구왕통키M’을 대만 시장에 정식 출시했다고 27일 밝혔다. 대만 현지 퍼블리셔는 카이엔 엔터테인먼트 테크놀로지가 맡는다.피구왕통키M은 90년대 초반 한국 및 대만에 피구 열풍을 불러왔던 애니메이션 피구왕 통키를 기반으로 개발된 모바일 게임이다. 나통키, 오맹태, 남타이거 등의 캐릭터들과 함께 각종 필살 슛을 활용해 전략적으로 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 특징이다.카이엔테크는 대만에서 대항해시대 온라인, 드래곤볼, 진삼국무쌍 등 다양한 플랫폼의 게임을 서비스하고 있으며, 마구마구, 명랑스포츠, 프리스타일 등 스포츠게임 역시 성공적으로 론칭한 대만 유력 퍼블리셔이다.권혁민 스노우파이프 상무이사는 “다양한 스포츠게임을 서비스하며 뛰어난 운영능력을 보여준 카이엔테크와 협업하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “대만 시장에서도 의미 있는 성과를 도출하기 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 생각이다”고 말했다.엔씨소프트가 PC MMORPG ‘리니지2’ 서비스 18주년을 맞아 대규모 프로모션을 시작했다.엔씨소프트는 모든 리니지2 이용자에게 ‘블랙 쿠폰’을 2개씩 선물한다. 이용자는 블랙 쿠폰을 사용해 강화 실패로 파괴된 아이템(2021년 4월28일부터 10월13일까지)을 복구할 수 있다. 9강 미만 아이템(드래곤의 벨트, 수호의 망토, 영웅의 서클릿) 강화에 실패해도 파괴되지 않는 ‘스페셜 주문서’로 교환도 가능하다.이와 함께 신규 서버 ‘오크’에서 다양한 이벤트도 진행된다. 오크 서버 이용자는 N샵에서 ‘스페셜 패키지(오크 더 비기닝)’를 무료로 구입할 수 있다. ‘스페셜 패키지’는 ‘+7 B 그레이드 무기’, ‘+4 C 그레이드 방어구’, ‘성장 지원의 룬(30일)’ 등으로 구성되어 있다.오크 서버에서는 획득 경험치, 방어력, 이동 속도 증가 등 빠른 성장을 돕는 효과(버프)를 제공한다. 서버 최초로 3차 전직에 성공하는 총 38개 클래스, 5레벨 혈맹을 처음으로 달성하는 군주 등 의미 있는 기록을 남기는 이용자에게 선물도 지급한다.또 이용자는 ‘특별한 비밀 상점’ 이벤트에 참여할 수 있다. 사냥을 통해 모은 ‘VIP 코인’으로 여러가지 아이템을 제작하는 이벤트다. ‘이벤트 컬렉션’ 아이템을 제작해 등록하면 캐릭터 강화 효과와 특별 보상을 받는다. ‘VIP 비밀 상점 교환 티켓’을 만들면 11월10일 열리는 ‘VIP 비밀 상점’에서 사용할 수 있다.리니지2는 오크 종족 신규 클래스 ‘뱅가드’도 업데이트했다. 뱅가드는 리니지2 최초로 야수에 탑승해 전투할 수 있는 근접형 투사 클래스다. 적진을 돌파하는 탁월한 기동력으로 압도적인 전투를 펼친다.리니지2는 ▲18주년 기념 케이크 ▲18주년 기념 상자 ▲18주년 축하 버프 ▲18주년 럭키 박스 등 다양한 이벤트를 동시에 진행한다. 18주년 프로모션과 업데이트, 리니지2에 대한 세부 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.넷마블은 모바일 최초 배틀로얄 MMORPG 'A3: 스틸얼라이브'의 영혼술사 펠트라를 추가하는 등 업데이트를 실시했다.새롭게 추가된 ‘영혼술사’는 낫총을 이용한 직접 공격과 소환수를 소환하면서 전투를 진행할 수 있는 캐릭터로 본인의 공격력과 방어력을 강화해 전투를 진행할 수 있다.이번 업데이트를 통해 슈 교배와 초월 단계도 확장됐다. 이용자는 신화 등급과 전설 등급의 슈를 교배해 보유하고 있는 능력치를 선택 추가할 수 있으며 신화 슈의 최대 초월 단계도 4단계까지 늘어나 보다 강력한 슈를 획득할 수 있게 됐다.새로운 맵과 몬스터로 탈바꿈한 ‘이차원의 화랑’의 두 번째 시즌도 열린다. 새로운 유형에 따라 이전과는 다른 전투가 펼쳐지고 보상 시스템 또한 개선해 보다 많은 팀이 보상을 얻을 수 있다. 이 외에도 신규 소울러너 ‘폭시’가 추가됐으며 소울러너의 배치 슬롯이 기존 6개에서 7개로 늘어났다.넷마블은 이번 업데이트를 기념해 다양한 이벤트와 보상을 실시한다. 우선 특설페이지를 통해 이벤트에 참여하는 이용자들에게 8성 신화 소울링커와 전설 소울러너 등 풍성한 보상을 제공한다. 오는 11월16일까지 진행되는 ‘슬기로운 A3 생활’ 이벤트에서는 7일 동안 실렌드 광산과 배틀로얄에서 다양한 미션을 완료한 이용자를 추첨해 갤럭시Z플립3, 갤럭시 버즈 프로 등 다양한 경품을 제공한다.또 별도 공지시까지 보상으로 얻을 수 있는 캡슐 코인을 사용해 7성 영웅 확정 소울스타, 고대 태고의 알, 전설 포쿠 질풍의 열매 등을 획득할 수 있는 ‘추억의 캡슐’ 이벤트가 열린다.아울러 신규 서버 데바트와 비아스타가 열리며 해당 서버에서 이용자들이 보다 빠르게 성장할 수 있도록 경험치 획득량, 골드 획득량, 장비 드랍률이 증가하는 핫타임 이벤트를 진행하며 한 달 동안 매주 종합 전투력 랭킹에 따라 다이아 등 보상을 제공한다.넥슨은 스튜디오비사이드에서 개발하고 자사가 서비스하는 어반 판타지 RPG ‘카운터사이드’에 이벤트 에피소드 ‘호라이즌 파이낸스 - 울지 않은 너를 위해’의 결말이 포함된 후속 콘텐츠를 추가했다.11월9일까지 에피소드를 즐기고 이벤트 재화 ‘제프티 바이오테크 사원 배지’를 획득하면 전용 상점에서 기숙사에 배치하는 가구 3종과 ‘T6 강화용 모듈’, ‘메카닉 특수적성핵’, ‘솔저 특수적성핵’ 등으로 교환할 수 있다. 각종 이벤트 미션들을 완료하면 ‘T4 강화 모듈’, ‘튜닝 바이너리’, ‘세트 바이너리’, ‘특수 적성핵 교환권’ 등을 추가 제공한다.또 신규 사원으로 ’셰나’를 선보인다. 셰나는 SSR 등급 스나이퍼 사원으로, 이벤트 에피소드에서 ‘제프티 바이오테크’의 경호실장이자, 과거 구 관리국을 적대했던 ‘엘리시움 필하모닉’ 출신 악역으로 등장한다. 연주로 주변에 범위 피해를 입히고 피해를 받은 상대의 공격 속도를 감소시키는 궁극기를 갖는다.캐릭터 정보와 세계관을 살펴볼 수 있는 카운터케이스에는 ‘스트레가’ 소속 ‘유나 스프링필드’, ‘라우라 베아트릭스’, ‘잉그리드 요하나’, ‘에블린 켈러’의 이야기를 추가한다. 각 사원의 이야기를 감상하면 전용 장비 1개씩을 획득할 수 있다.11월8일까지 핼러윈을 기념해 주요 콘텐츠 미션을 수행하면 다양한 보상도 제공한다. ‘유나의 오싹한 축제 미션’에서 모든 미션 완료 시에는 한정판 치장 아이템 ‘T.O.T(Trick or treat) 프레임’을 획득할 수 있다. ‘HAPPY HALLOWEEN 출근 체크’ 이벤트에서는 7일간 출석해 다양한 보상을 획득할 수 있다. 또, 각성 SSR 사원 ‘솔라코덱스 유나’, 그리고 SSR 사원 ‘세라펠’과 ‘카린 웡’의 할로윈 테마 스킨 3종도 새롭게 출시한다.카카오게임즈가 라이온하트 스튜디오에서 개발한 MMORPG ‘오딘: 발할라 라이징’에 신규 성장 콘텐츠 ‘유물 시스템’을 업데이트했다.유물 시스템은 ‘골드’와 ‘황금 유물 동전’을 활용해 수집 전용 신규 아이템인 ‘유물’ 및 ‘장비’, ‘채집물’, ‘제작재료’ 등 인게임 아이템을 획득할 수 있는 시스템이다. 이용자들은 ‘유물’을 직접 획득하거나 ‘유물 가루’를 통해 ‘유물 상자’를 제작할 수 있다.이와 함께 경험치 향상에 영향을 주는 아이템인 ‘미미르의 샘물’ 획득 방식을 개편했다. 기존에 유상으로 판매하던 상품을 ‘골드’로 얻을 수 있도록 변경해 이용자들의 부담을 줄였다.또 일대일 대전 중에는 게임을 종료할 수 없도록 변경했으며, 일대일 대전 진행 시 발생했던 경험치 복구 비용을 줄여 이용자들이 부담없이 대전 시스템을 즐길 수 있도록 수정했다.카카오게임즈는 신규 시스템 업데이트와 함께 가을 및 핼러윈 기념 이벤트를 진행한다. 오는 11월17일까지 게임에 접속하는 이용자 전원에게 다양한 인게임 보상을 제공하고, ‘필드 몬스터’를 처치한 이용자들에게 다양한 효과를 얻을 수 있는 ‘가을 단풍잎’을 증정한다.아울러, ‘핼러윈 호박 처치 이벤트’를 통해 이벤트 기간 동안 ‘미드가르드’ ‘마나하임’ 앞에 추가되는 특별 ‘호박 무덤 연회장’에서 대륙 침략자인 ‘핼러윈 밤의 배회자’를 처치한 이용자들에게 기여도에 따라 다양한 인게임 보상을 제공한다.컴투스의 신작 스포츠게임 ‘NBA NOW 22’가 한국을 포함해 일본, 뉴질랜드, 호주, 홍콩, 대만 등 동서양 주요 40개국 앱스토어에서 스포츠게임 인기 차트 1위를 달성했다.국내에서는 구글 플레이스토어에서도 스포츠게임 인기 차트 3위에 올랐으며, 대만에서는 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 동시에 스포츠게임 인기 차트 1위를 기록했다. 특히 지난 22일에는 일본을 포함해 총 5개국에서 애플 앱스토어 전체 모바일 게임 인기 순위 1위에 등극했다.NBA NOW 22는 NBA 공식 라이선스 기반의 농구 게임으로, 스포츠게임 분야의 강자 컴투스가 우수한 개발력 및 글로벌 서비스 노하우를 바탕으로 새롭게 선보이는 타이틀이다. 간편한 세로형 컨트롤 방식을 사용해 한 손으로도 게임을 즐길 수 있으며, 직관적이고 손쉬운 조작으로 누구나 다이내믹한 플레이를 경험할 수 있다.또 세계 각국의 유저들과 대결을 펼치는 다양한 배틀 모드와 미니 게임으로 구성된 아케이드 모드, 선수의 능력치를 극대화하는 전술 카드 등 스포츠 게임만의 다채로운 콘텐츠를 제공한다.