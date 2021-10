[스포츠한국 김동찬 기자] 크래프톤은 22일 펍지 스튜디오의 ‘배틀그라운드: NEW STATE’ 온라인 쇼케이스를 개최하고, 11월11일 글로벌 정식 출시한다는 계획을 발표했다.배틀그라운드: NEW STATE는 펍지 스튜디오가 ‘펍지 IP’를 기반으로 직접 개발한 모바일 게임이다. 지난 2월25일 안드로이드 사전예약을 시작으로, 8월 iOS 사전예약까지 개시해 현재까지 5000만 이상을 달성하며 한국 게임 역사상 최다 사전예약 기록을 세웠다. 전 세계 200여 개국을 대상으로 17개 언어로 출시된다.이 게임은 물리효과 기술, 펍지 유니버스에 이색을 더한 2051년의 근미래 배경과 PC수준의 액션&건플레이 시스템을 모바일 환경에서 구현했다. 치트 방지 및 게임 코드 보호를 위해 비인가 프로그램이나 에뮬레이터, 키보드와 마우스 사용 금지 조치 등을 적용한 점도 특징이다.배틀그라운드: NEW STATE는 오는 10월29일부터 이틀간, 전 세계 28개국을 대상으로 테크니컬 테스트를 진행한다. 본 테스트를 통해 게임플레이 환경 및 안정성을 최종적으로 점검할 예정이다.넷마블은 감성 모험 RPG '제2의 나라: 크로스 월드'에 크로스 필드를 업데이트했다고 밝혔다.크로스 필드는 조건에 따라 매칭된 여러 서버의 이용자들이 한데 모여 사냥을 하는 콘텐츠다. 각양각색의 보스를 통해 이색적인 플레이를 경험함은 물론, 기여도가 가장 높은 이용자가 속한 서버의 전원이 보상을 모두 받는 형태로 진행된다. 이로 인해 서버 간의 경쟁, 협력, 이용자간 인기 플레이어가 발생할 수 있다.크로스 필드에는 PvP(Player vs Player) 콘텐츠인 점령전도 할 수 있다. 여러 서버의 이용자들이 모여있는 만큼, 특정 서버 이용자만 저격하는 등 크로스 필드만의 PvP 설정이 가능하다.일일 이용시간이 정해져 있는 점도 특징이다. 크로스 필드에 입장하는 순간부터 시간이 감소되며, 이용 시간이 남으면 다음날 합산된다. 이용 시간 초기화는 주 단위로 진행된다.한편 넷마블은 '할로윈 에피소드 전야제' 이벤트를 실시한다. 할로윈 에피소드 전야제는 게임 플레이를 통해 획득한 토큰으로 '봉인된 악몽상자'에 있는 다양한 보상을 받는 이벤트다. 이외에도 넷마블은 복귀 이용자들에게 혜택을 제공하는 이벤트와 접속만 해도 아이템을 증정하는 출석 이벤트 등을 진행한다.넥슨은 모바일 MMORPG ‘메이플스토리M’에서 서비스 5주년 기념 ‘예핑랜드’ 업데이트를 적용했다.먼저 11월18일까지 ‘예티’와 ‘핑크빈’을 이벤트 캐릭터로 생성해 성장시킬 수 있다. 각 캐릭터는 ‘예티! 화난다!’, ‘핑크빈의 스쿠터’ 등 개성이 담긴 전용 스킬을 보유하고 있어 기존 직업과는 또 다른 전투를 즐길 수 있다.예티와 핑크빈의 성장을 돕는 ‘예티X핑크빈 스텝업’ 이벤트도 열린다. 캐릭터를 육성하며 미션을 수행하면 단계별 보상을 받고, 마지막 미션까지 클리어할 경우 ‘2021 예아일체’ 혹은 ‘2021 핑아일체’ 칭호를 받게 된다. 두 가지 칭호를 모두 모으면 더욱 강력한 ‘예티X핑크빈’ 칭호로 교환이 가능하다.넥슨은 또 ‘예핑랜드’를 테마로 각종 이벤트를 진행한다. 정해진 시간 동안 장애물을 피해 달리는 ‘익스트림 예티X핑크빈’, 이벤트 맵에 머무르면 경험치를 받는 ‘예핑 아일랜드’, 특별한 무대 공연이 열리는 ‘예티X핑크빈 Stage on!’ 등 이벤트를 통해 다양한 혜택을 제공한다.이외에도 5주년 이벤트 기간 동안 예티 및 핑크빈 캐릭터 대상으로 ‘경험치 증가권’을 비롯해 ‘자동 전투 충전권’, ‘레드 큐브’ 등 성장에 도움되는 게임 아이템을 지급한다. 파티 전투 시에는 경험치 증가 효과도 제공한다.카카오게임즈는 사이게임즈의 신작 모바일 게임 ‘우마무스메 프리티 더비’가 지스타에 참가한다고 밝혔다.카카오게임즈는 오는 11월17일부터 5일 간 부산에서 열리는 국제게임전시회 ‘지스타 2021’ 라인업으로 우마무스메 프리티 더비의 참가를 확정하고 대표 이미지를 선보였다. 이번에 공개된 대표 이미지는 게임에 등장하는 캐릭터들을 한 컷에 담았다.카카오게임즈는 이번 지스타 우마무스메 프리티 더비 부스를 방문한 방문객에게 이벤트 미션 완료 시 기념품을 제공한다. 오프라인 행사 참가가 어려운 이용자를 위해서도 ‘톡채널’ 이벤트를 실시해 다채로운 기념품을 전달할 계획이다.이 게임은 실존하는 경주마의 이름을 이어받은 캐릭터인 우마무스메를 트레이너가 되어 육성하고, 레이스의 승리를 목표로 플레이해 나가는 육성 시뮬레이션 게임으로, 수준 높은 그래픽과 박진감 넘치는 레이스, 몰입도 높은 스토리와 자유로운 육성 전략 방식이 주요 특징이다.컴투스가 서비스하는 모바일 야구 매니지먼트 게임 ‘컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2021’(이하 컴프매 LIVE 2021) 출시 8주년을 맞아 게임 내 다채로운 이벤트를 진행한다.먼저 게임에 접속만 해도 각종 인기 아이템을 패키지로 선물하는 특별 출석 이벤트가 진행된다. 유저들은 오는 31일까지 한번이라도 출석을 기록할 경우 게임 내 최고 등급 선수를 획득할 수 있는 ‘몬스터 선수 영입권’ 8장을 비롯해, 게임 재화 888,888 AP 등 8주년을 상징하는 다양한 아이템을 획득할 수 있다.또 ‘특별 접속 보상’ 이벤트를 통해 총 7일간 출석 시 최고급 선수를 획득할 수 있는 선수권을 지급하고, 구단 운영에 도움이 되는 다채로운 아이템도 매일 제공한다.게임 플레이도 즐기면서 보상까지 획득할 수 있는 미션 달성 이벤트도 함께 마련됐다. 유저들은 오는 26일까지 매일 게임 내 목표에 따라 플레이하고, 완료한 미션 결과에 따라 각종 게임 보상과 함께 ‘8주년 기념 티켓’을 획득할 수 있다. 수집한 티켓은 ‘몬스터 선수 각성 포인트’ 및 ‘위시 스킬 선택권’ 등 최고급 게임 아이템으로 교환할 수 있으며, 누적 참여 결과에 따라 ‘몬스터 선수 위시 영입권’까지 얻을 수 있다.네오위즈는 나날이 스튜디오가 개발한 모바일 게임 ‘포레스트 아일랜드’를 구글 플레이와 앱스토어를 통해 글로벌 정식 출시했다.포레스트 아일랜드는 황폐화된 자연을 나만의 아름다운 섬으로 되살려 나가는 방치형 힐링 게임이다. 레벨이 성장할수록 고요한 숲, 호수, 해변가 등 지형을 확장시켜 아름다운 자연 풍경으로 가꿔 나갈 수 있으며, 여우, 사슴, 곰 등 다양한 자연 속 동물들을 수집할 수 있다.여기에 귀여운 캐릭터, 서정적이고 잔잔한 배경 음악은 포근한 느낌을 주며 바람, 파도, 나뭇잎 등의 ASMR은 또 다른 힐링 요소다.포레스트 아일랜드는 한국어, 일본어, 영어, 독일어, 스페인어 등 총 12개국 언어로 즐길 수 있다. 앱스토어를 이용해 사전 예약을 진행한 모든 이용자들에게는 게임 아이템인 '아기 토끼 삼형제'를 제공한다.