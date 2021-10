[스포츠한국 임현지 기자] W컨셉이 SSG닷컴에 인수된 이후 첫 대규모 브랜드 캠페인에 나선다. 신세계그룹이 보유한 인프라를 활용해 온·오프라인을 아우르는 패션 플랫폼으로 도약하겠다는 계획이다.W컨셉은 올해 말까지 ‘WAKE UP YOUR CONCEPT(웨이크업 유얼 콘셉트)’를 테마로 한 브랜드 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.먼저 배우 배두나를 모델로 발탁하고 브랜드 메시지인 ‘WAKE UP YOUR CONCEPT’을 강조한 광고 2편을 선보인다.1편에서는 유행을 따라 입으라는 패션앱들에게 배두나가 ‘너흰 컨셉이 뭐니?’라는 질문을 던진다. 2편에서는 ‘패션을 아는 사람들은 W컨셉을 이용한다’는 내용을 담았다.광고는 이날부터 TV 채널, W컨셉 애플리케이션·웹사이트, 유튜브, 인스타그램 등에서 만나볼 수 있다.오는 31일까지 2주간 매일 오전 10시부터 선착순 5000명에게 쇼핑에 활용할 수 있는 ‘컨셉지원금’ 6만원을 지급하는 행사도 진행한다.이달 29일부터 다음달 11일까지 신세계백화점 강남점에 팝업 스토어를 운영할 예정이다.W컨셉은 신세계그룹이 보유한 오프라인 채널에 입점 브랜드 상품을 소개하는 것을 시작으로 본격적인 O4O(Online for Offline) 전략을 실행하겠다는 방침이다.이은철 W컨셉코리아 대표이사는 “패션을 기반으로 뷰티, 라이프 등 카테고리 확장과 관계사 협업을 통해 온·오프라인 패션 버티컬 플랫폼 강자로서 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.