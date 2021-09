[스포츠한국 김동찬 기자] 모바일 게임 기업 컴투스가 리얼 농구 모바일 게임 ‘NBA NOW 22’의 글로벌 사전 예약을 실시한다고 9일 밝혔다.NBA NOW 22는 강력한 글로벌 스포츠 게임 라인업을 갖춘 컴투스가 새롭게 선보이는 NBA 공식 라이선스 기반의 리얼 농구 모바일 게임이다. 간편한 세로형 컨트롤 방식으로 직관적이고 다이내믹한 플레이를 즐길 수 있으며, 역동적인 동작과 다양한 게임모드, 선수 능력치를 극대화하는 전술 카드 등 스포츠 게임의 재미를 높인 다채로운 콘텐츠를 경험할 수 있다.또 현역 및 은퇴 선수를 포함해 약 4000여 명의 선수가 등장하고, 실제 NBA 경기의 실시간 데이터를 기반으로 선수들의 외형과 능력치 및 리그 일정을 완벽히 구현했다.컴투스는 이번 하반기 NBA NOW 22 출시에 앞서 AOS 및 iOS 유저를 대상으로 글로벌 사전 예약을 시작하고, 참여하는 모든 유저들에게 ‘조엘 엠비드 라이브 골드 카드’, ‘현역 고급 선수팩’ 등 출시 후 사용 가능한 게임 아이템을 선물로 지급한다.네오위즈는 나날이 스튜디오가 개발 중인 모바일 게임 2종에 대한 퍼블리싱 계약을 체결했다.먼저 ‘포레스트 아일랜드’는 황폐화된 자연을 나만의 아름다운 섬으로 되살려 나가는 방치형 힐링 게임이다. 레벨이 성장할수록 고요한 숲, 호수, 해변가 등 지형을 확장시켜 아름다운 자연 풍경으로 가꿔 나갈 수 있으며, 여우, 사슴, 곰 등 다양한 자연 속 동물들을 수집할 수 있다. 현재 개발 막바지 단계로 오는 10월18일 출시 예정이다‘원시전쟁(가제)’은 캐주얼 전략 게임이다. 돌도끼와 주술로 맞서는 원시인과 공룡이라는 차별화된 컨셉으로 개발 중이다. 공룡과 원시인이 뒤섞인 대규모 부대를 통한 군단전의 재미를 느낄 수 있으며, 공룡과 병사의 전략적인 부대 배치와 병력 운용을 통해 적의 군단을 격파하는 것은 물론, 거대 공룡 보스와의 PVE(Player vs Environment)를 통해서도 역동적인 전투를 경험할 수 있다. 출시 일정은 추후 공개할 계획이다.네오위즈는 이번 계약을 통해 포레스트 아일랜드와 원시전쟁의 국내 및 글로벌 서비스를 성공적으로 진행하는 한편, 캐주얼 모바일 게임들을 지속 발굴, 라인업을 확대해 나갈 방침이다.넷마블은 모바일 액션 RPG ‘마블 퓨처파이트’에 마블 오리지널 테마 ‘샹치와 텐 링즈의 전설’ 업데이트를 실시했다.넷마블은 이번 업데이트를 통해 신규 영웅 ‘웬우’와 ‘케이티’를 추가하고, ‘샹치’가 착용 가능한 ‘샹치와 텐 링즈의 전설’, ‘에어로’, ‘웨이브’, ‘소드 마스터’ 등이 착용할 수 있는 ‘클래식’ 등 신규 유니폼을 선보였다.이와 함께 레전더리 배틀 신규 테마 ‘샹치와 텐 링즈의 전설’을 오픈했다. 이 테마에서는 ‘샹치와 텐 링즈의 전설’ 영화에 등장하는 영웅 및 배경으로 구성된 스테이지를 플레이할 수 있다.또 무작위로 생성되는 맵에서 다양한 영웅을 활용해 전략적인 전투를 치르는 신규 콘텐츠 ‘타임라인 서바이벌’을 업데이트했다.이외에도 ‘샹치’의 티어-3 승급 기능과 신규 얼티밋 스킬을 비롯해 ‘웬우’, ‘케이티’의 잠재력 개방 기능, ‘에어로’, ‘웨이브’, ‘소드 마스터’의 잠재력 각성 및 초월 기능을 추가했다.게임빌이 ‘2021 게임빌프로야구 슈퍼스타즈(이하 2021 겜프야)’의 글로벌 업데이트를 진행했다.이번 업데이트를 통해 게임의 핵심 역할을 하는 레전트 트레이너들의 영입 기회가 늘어난다. 이달 21일까지 진행하는 ‘레전드 트레이너 확률업 이벤트’에서 3인 3색의 레전드 트레이너를 수월하게 얻을 수 있다. 민첩 속성으로 선발 투수 육성에 도움을 주는 ‘에코’를 비롯해 3루수 포지션으로 샤이닝 앤젤스 시나리오에서 특히 강력한 위력을 발휘하는 ‘레이첼’, 정신 속성의 선발 투수 포지션으로 미스틱 유니콘즈 시나리오에 특화된 ‘플루토’가 이벤트 명단에 포함됐다.이 외에도 육성 효율성을 높이고 풍성한 보상을 획득할 수 있는 이벤트도 마련됐다. 이달 29일 까지 ‘샤이닝 앤젤스 시나리오 버닝 이벤트’가 진행된다. 해당 기간동안 샤이닝 앤젤스 시나리오에서 ‘SP(스킬포인트)’ 소모량을 줄이면서도 한층 강력한 선수를 육성할 수 있다.또 이달 15일까지 ‘최강 샤이닝 앤젤스 선수 육성 콘테스트’가 진행된다. 콘테스트 기간 내 샤이닝 앤젤스 시나리오에서 선수를 육성하면 선수 육성 등급에 따라 ‘레전드 트레이너 영입권’, ‘레전드 코어 큐브’ 등 최상급 보상을 받을 수 있다.엔픽셀은 멀티플랫폼 MMORPG ‘그랑사가’의 공식 포럼을 오픈했다. 공식 포럼은 보다 나은 서비스 제공을 위한 운영정책의 일환으로, 이용자들은 공식 포럼을 통해 보다 빠르고 명확하게 그랑사가의 최신 소식과 다양한 콘텐츠 정보 등을 확인할 수 있다.엔픽셀은 그랑사가 공식 카페를 대신해 자체 플랫폼을 통한 포럼을 구축, 게임 내 계정을 연동해 포럼 내 ‘대표 기사단’ 설정이 가능하도록 했으며 커뮤니티 이용 등 활성화를 위한 기능을 지속적으로 선보일 계획이다.이를 위해 기존에 선보였던 공식 카페 운영은 9일 종료된다.