[스포츠한국 김동찬 기자] 넥슨이 '카운터스트라이크' 시리즈 기반 1인칭 슈팅 게임(FPS) ‘카운터스트라이크 온라인’에 여름 업데이트 ‘카스펙’을 적용했다고 1일 밝혔다.카스펙 업데이트의 첫 단계로 좀비Z 시즌2를 도입했다. 좀비Z 시즌2에는 신규 변이 16종을 포함해 변이 성능 강화 시스템과 좀비 다크니스 전용 좀비가 등장한다. 최고 레벨도 기존 30에서 40으로 확장함에 따라 더욱 다양한 무기 메타가 등장할 예정이다.이어 신규 초월 무기 ‘매그넘 슈터’를 출시했다. ‘매그넘 런처’를 개조한 무기로, 탄창량은 증가하고 특수탄의 자동 생성 속도는 더 빨라졌다. 30발의 4게이지 샷건 탄환을 쏟아내거나, 2차 모드의 미사일 발사로 전방의 모든 적을 초토화시킨다.VR 플랫폼 ‘크로노 월드’의 유명 인사인 ‘아네모네’와 ‘미라주’가 신규 클래스로 등장했다. 아네모네는 좀비 시나리오에서 자신과 아군의 방어력을 증가시키는 전용 스킬 ‘해결사’를 사용하며, 미라주는 일정 시간 동료를 보호하는 ‘방어코드’를 쓴다.넥슨은 15일까지 ‘카스펙 업 응모 1차 이벤트’를 진행한다. 이용자는 게임 플레이를 통해 응모권을 모은 뒤 ‘벤큐 ‘XL2740 게이밍 모니터’, ‘넥슨캐시’ 등 본인이 갖고 싶은 경품에 응모할 수 있다. 매일 특정 플레이 타임(10분·30분·60분·90분·120분)을 달성하면 하루 최대 5개씩 응모권을 받는다.또 29일까지 ‘매그넘 슈터’ 업데이트 기념 특수탄 수집 이벤트를 연다. 좀비 히어로·좀비 라이즈·좀비Z 시즌2 모드에서 2킬 또는 인간 감염 2회 성공, 좀비 시나리오 모드 3개 난이도(쉬움·보통·어려움) 클리어, 좀비Z 시즌2 모드에서 변이 업그레이드 1회 진행, 특정 플레이 타임 달성 등을 완료한 이용자에게 특수탄을 지급한다. 특수탄 400개를 모으면 ‘매그넘 슈터(무제한)’를 얻을 수 있다.같은 기간 신규 및 복귀 이용자를 대상으로 ‘VVIP 프리패스(1일)’, ‘블레이드 룬브레이커 +6강(30일)’, ‘헌터킬러 X-12 (180일)’ 등 접속 보상을 제공한다. 또 클래스 해독기와 클래스 프리미엄 해독기 사용량에 따라 신규 초월 클래스 2종(무제한)을 확정 지급하고, 신규 초월 클래스 세트를 모두 모은 이용자에게 신규 초월 클래스 훈장 ‘[명예] 트윈스’를 선물한다.이와 함께 넥슨은 오는 15일까지 카야호 2차 사전예약 이벤트에 돌입한다. 사전예약 참가자에게 ‘매그넘 슈터(15일)’를 선물한다.엔씨소프트가 PC MMORPG(다중접속역할수행게임) 블레이드 & 소울(이하 블소)의 신규 OST ‘Beyond The Limit’를 공개했다.Beyond The Limit는 블소의 대규모 업데이트 ‘태동’과 함께 등장한 신규 클래스(Class, 직업) ‘쌍검사’의 테마곡이다. 오케스트라 장르였던 원곡 OST ‘백청산맥’을 힙합 장르의 강렬한 랩으로 리메이크했다.이번 OST는 NCSOUND가 작곡하고, 래퍼 키썸이 참여했다. 원곡의 웅장하고 아름다운 선율 위에 속도감 있는 기타 연주와 가사로 쌍검사의 파워풀한 전투 스타일을 표현한 것이 특징이다.엔씨소프트는 NCSOUND 공식 유튜브 채널에 Beyond The Limit의 뮤직 비디오와 음원을 공개했다. 유튜브 채널 외에 각종 음원 사이트(멜론, 지니, 벅스, 바이브, 유튜브 뮤직)에서도 음악을 감상할 수 있다.넷마블은 모바일 MMORPG 세븐나이츠2에 에 신규 전설+ 등급 영웅 '삼미호 유리', 전설 등급 영웅 '잡화상인 앨리스'등 2종을 업데이트했다.삼미호 유리는 최고 등급인 '전설+' 등급 영웅으로, 세븐나이츠2 최초로 '매혹' 스킬을 보유했다. 매혹 스킬은 상대 팀 영웅들이 서로 싸우는 효과를 갖고 있어, 특히 PVP(Player VS Player) 콘텐츠에서 유용하다. 아울러, '삼미호 유리' 등장 확률이 증가하는 특별 소환 이벤트를 오는 8일까지 진행한다.세븐나이츠 상점에 만날 수 있는 '잡화상인 앨리스(이하 앨리스)'는 전설 영웅으로 등장했다. 앨리스는 지원형 원거리 영웅으로 회복 스킬과 속도 증가 효과로 아군을 지원하는 역할을 한다.넷마블은 신규 영웅 출시와 함께 PvE(Player VS Environment)콘텐츠 '영웅의 기억'에 유리와 앨리스의 스토리를 확인할 수 있는 '새로운 사업'을 추가했으며, 오는 8일까지 이를 클리어하면 '골드'와 '문스톤'을 제공한다. 이외에도 신규 전설 등급 펫 '리자드리아', '아발란체'를 선보였다.넷마블은 '앨리스의 아이스크림 가게 오픈' 이벤트를 오는 15일까지 실시한다. 이벤트 기간 방치형 필드를 플레이하면, '초코맛 아이스크림', '딸기맛 아이스크림'을 획득할 수 있다. 이용자는 아이스크림을 이용해 '전설 영웅 소환권', '운명의 장신구 상자', '불멸의 장신구 상자', '대자연의 장신구 상자', '영웅 소환 티켓' 등으로 제작할 수 있다.또 넷마블은 '지옥의 군주 크리스'가 포함된 '전설+ 영웅 선택권'이 지급되는 특별 출석 체크 이벤트를 8월26일까지 진행한다. 푸시알람을 받고 접속하면 '행운 주화'를 지급하는 이벤트를 오는 23일까지 실시한다. 이용자는 '행운 주화'로 인기 아이템인 '불사의 반지', '분노의 반지', '초인의 반지'를 제작할 수 있다.컴투스가 모바일 야구게임 'MLB9이닝스21’에 메이저리그 올스타전을 앞두고 특별 이벤트를 실시한다.이번 이벤트는 지구촌 야구팬들의 이목이 집중된 미국 메이저리그의 ‘별들의 축제’ 올스타전을 팬들과 함께 기념하기 위해 마련됐으며, 간단한 참여 만으로 플레이의 즐거움은 물론 다양한 게임 혜택들까지 누릴 수 있다.먼저 MLB 9이닝스21을 플레이하는 이용자라면 누구나 쉽게 참여할 수 있는 ‘올스타 기념 7일 출석 이벤트’가 진행된다. 오는 25일까지 게임에 접속하는 모든 유저들에게 ‘고급 선수팩’, ‘골드 복권’ 등 각종 게임 아이템을 매일 보상으로 지급하고, 7일의 누적 출석을 기록할 경우 인기 아이템으로 손꼽히는 ‘올스타 선수팩’과 ‘스킬 변경권’까지 선물로 제공한다.이와 함께 게임 플레이를 즐기면서 다양한 보상까지 획득할 수 있는 이벤트도 선보일 예정이다. 오는 5일부터 약 2주간 진행되는 ‘올스타 올빙고 이벤트’는 유저가 게임 플레이 후 획득한 참여권을 통해 빙고판을 완성하고 보상을 획득하는 방식으로 진행된다. 빙고판은 총 2회까지 완성이 가능하며 누적 참여 결과에 더욱 다양한 게임 보상까지 획득할 수 있다.이 밖에도 오는 14일부터 게임에 접속만 해도 이번 시즌 MLB 올스타 선수의 라이브 다이아몬드 카드를 선택해 획득할 수 있는 기회를 참여 유저 모두에게 제공하는 등 다채로운 즐길 거리를 선사한다는 계획이다.님블뉴런이 개발하고 카카오게임즈가 서비스하는 생존 배틀 아레나! ‘이터널 리턴’이 오는 22일 ‘다음게임’(Daum게임) 서비스를 앞두고, 사전예약을 시작한다.이터널 리턴 사전 예약은 다음게임 홈페이지에서 누구나 무료로 신청할 수 있으며, 사전 예약만 하면 누구나 ‘현우’ 캐릭터와 ‘뒷골목 현우’ 스킨을 받는다.또 사전예약자 중 추첨을 통해 총 1000명에게 문화 상품권을, 또 다른 1000명은 ‘이터널 리턴’ 한정판 장 마우스패드를 받을 수 있다. 여기에 친구 초대를 할수록 게임머니부터 햄버거 세트, ‘뒷골목 현우’ 마스크, LG 게이밍 모니터 그리고 디자이너 브랜드의 ‘뒷골목 현우’ 리얼 자수 한정판 재킷 등을 경품으로 선물한다.이터널 리턴은 22일부터 다음게임을 통해 카카오 아이디만 있으면 누구나 무료로 즐길 수 있으며, 기존 스팀 서비스와 동일한 서버에서 전 세계 게이머들과 함께 ‘글로벌 배틀 아레나’ 게임을 즐길 수 있게 된다.또 다음게임 속 더욱 편리해진 친구 추가 기능과 공식 카카오톡 채널을 통해 캐릭터 공략 및 각종 업데이트 정보를 손쉽게 접할 수 있으며, 카카오게임즈 PC방을 통해 총 32종의 모든 캐릭터 자유 이용과 게임머니 50% 추가 획득 혜택도 받을 수 있다.게임빌이 ‘2021 게임빌프로야구 슈퍼스타즈(이하 2021 겜프야)’의 글로벌 업데이트를 진행했다.이번 업데이트는 선수를 육성할 때 높은 효율성을 보여주는 레전드 트레이너들을 쉽게 영입할 수 있다. 이달 13일까지 진행되는 영입 확률 업 이벤트를 통해 희귀성 높은 포수 트레이너 ‘로이’와 마무리 투수 트레이너 ‘클라리스’를 비롯해, 정신 속성 타자 육성에 도움을 주는 ‘세이류’를 수월하게 영입할 수 있게 됐다.슈퍼스타 등급 트레이너를 확정 영입할 수 있는 ‘시원한 여름 준비’ 미션 이벤트도 13일까지 진행된다. 미션 수행을 통해 ‘상급 홀로그램’, ‘상급 마스터리 북’ 등 주요 아이템들을 획득할 수 있으며 총 10개의 미션을 모두 완료하면 슈퍼스타 트레이너인 ‘타우릭’을 받을 수 있다.또 5일까지 진행되는 여름맞이 출석 이벤트에서는 게임에 접속만 하면 ‘다이아 500개’를 비롯해 ‘레전드 서포트 스톤’, ‘프리미엄 영입 10+1 쿠폰’ 등 풍성한 아이템을 얻을 수 있다.