[스포츠한국 김동찬 기자] 넷마블은 감성 모험 RPG '제2의 나라: 크로스 월드'에 첫 업데이트로 킹텀 콘텐츠 '유물전장'과 신규 이마젠 '불범'을 추가했다고 24일 밝혔다.유물 전장은 총 8개의 강력한 유물을 쟁취하기 위해 킹덤 간 대결을 펼치는 대규모 전투로, 매주 금요일 전장에 참여할 킹덤의 입찰을 받는다. 유물 별 입찰 킹덤 중 상위 2개 킹덤이 토요일에 맞붙으며, 최종 승리한 킹덤은 차지한 유물의 버프 효과를 받는다. 유물에 따라 버프 효과는 공격력 증가, 방어력 증가, HP증가 등 다양하며, 유물 버프 획득시에는 이용자 캐릭터에게 특별한 효과가 연출된다.신규 이마젠 '불범(4성)'은 적의 회복량을 감소시키는 강력한 공격형 이마젠으로, 불 속성 이마젠과 동행하면 피해량이 증가하는 패시브 효과도 가지고 있다.이번 업데이트와 함께 넷마블은 킹덤 출석과 킹덤 관련 미션을 수행하면 장비 소환 쿠폰(10개), 코스튬 소환 쿠폰(10개), 이마젠 소환 쿠폰(10개) 등을 증정하는 이벤트를 내달 21일까지 진행하고, ‘행운의 룰렛’만 돌려도 크리티컬 플로우(스킬북), 장비 소환 티켓, 이마젠 소환 티켓 등 특별한 보상을 제공하는 이벤트를 7월7일까지 실시한다.또 넷마블은 오는 28일까지 7일7색 접속 보상 이벤트 2탄으로 푸시(알람)를 통해 속성별 무기 연마제와 강화석, 20만 골드, 에너지 드링크 등의 보상을 지급한다.넥슨은 EA 아시아 스튜디오인 EA코리아 스튜디오가 개발하고 자사가 서비스하는 정통 온라인 축구 게임 ‘EA SPORTS™ 피파 온라인4’에 여름 대규모 업데이트를 실시했다.이번 업데이트로 올 상반기 네 차례 진행한 ‘테스트 구장’ 데이터를 기반으로 가슴 트래핑, 풀백 포지셔닝 개선 등 선수 움직임과 슛, 패스, 헤더 등 반응성을 개선한 ‘6th NEXT FIELD’ 업데이트를 적용했다.또 별도로 설정이 필요했던 ‘팀전술’, ‘포메이션’, ‘개인전술’을 묶어 게임 진행 중에도 편리하게 전술을 변경할 수 있는 ‘다이나믹 택틱스’ 시스템을 도입하고, ‘밤 경기 선택’ 기능과 신규 재화 ‘EC(Exclusive Currency)’를 도입해 더욱 다양한 아이템을 구매할 수 있게 됐다.대결의 재미를 극대화할 수 있는 신규 모드 ‘아레나 모드’를 출시했다. 이번 업데이트로 다른 유저와 토너먼트를 펼쳐 ‘아레나 명성’을 쌓고 보상을 획득할 수 있는 PVP 모드를 먼저 선보이고, 실제 축구에서 진행되는 국제 대회를 콘셉트로 AI와 대결을 펼칠 수 있는 PVE 모드를 7월1일 추가 예정이다.넥슨은 7월7일까지 아레나 모드 플레이 횟수에따라 ‘[ARENA] 플레이상자’, ‘[ARENA] 프리미엄 플레이상자 + 100 EC’ 등 보상을 지급하는 이벤트를 진행한다.이와 함께 20-21 시즌 눈에 띄는 활약을 선보인 161명 선수로 구성된 ‘21 TOTS(Team Of The Season)’ 클래스와 차범근, 박지성, 파올로 말디니 등 신규 ‘ICON’ 클래스 15명 선수도 추가했다.님블뉴런이 개발하고 카카오게임즈가 함께 서비스하는 PC온라인 전략생존게임 ‘이터널 리턴’이 32번째 신규 캐릭터 ‘윌리엄’을 출시했다.루미아섬에 새롭게 합류한 윌리엄은 미국 야구 선수로 포지션은 투수다. 야구공을 주 무기로 사용하는 기본 공격 위주의 원거리 딜러답게, 이동기와 패시브를 활용한 심리전으로 전투를 진행하는 것이 특징이다.주요 스킬은 ▲ 기본 공격 시, 야구공이 대상에게 맞고 튕겨 나와 윌리엄 근처로 돌아오는 패시브 ‘캐치볼’ ▲ 공격속도 증가와 기본 공격 시, 공 하나를 추가로 던지는 ‘쉐도우 볼’▲ 지정한 방향으로 강한 공을 던져 경로상의 적들에게 피해를 주는 ‘와인드 업’ ▲ 야구공의 낙구 지점으로 빠르게 이동하는 ‘슬라이딩 캐치’ ▲ 공중으로 점프하여 지정한 지점으로 공을 던져 피해를 주는 ‘퍼펙트 스터프’로 구성되어 있다.‘리플레이 시스템’의 베타 테스트도 진행된다. 또 초보 이용자가 더 쉽고 빠르게 게임에 친숙해질 수 있도록 일일 미션 설명 추가 및 레벨 별 미션 세분화 등의 지원 콘텐츠가 강화되었으며, 마피아 컨셉의 신규 스킨 ‘언더보스 레녹스’도 추가됐다.특히 7월22일부터 카카오게임즈의 다음게임(Daum게임)을 통해서도 ‘이터널 리턴’을 플레이 할 수 있다.컴투스는 모바일 스토리 RPG ‘워너비챌린지’에서 신규 콘텐츠 업데이트를 실시했다. 이번 업데이트에서는 고대 그리스·로마 시대를 배경으로 하는 ‘if 영원+’를 새롭게 선보인다.if영원+는 기존의 if 영원보다 한층 더 풍성한 세계관과 스토리를 담아낸 콘텐츠로, 그리스·로마 신화 콘셉트로 제작된 화보 형태의 신규 영원 카드와 더불어, 신이 된 주인공들의 애틋한 사랑 이야기 ‘러브오디세이’를 만나볼 수 있다.워너비챌린지는 이번 업데이트를 기념해 이벤트를 실시하고 유저들에게 다양한 혜택을 제공한다. 내달 2일까지 진행되는 ‘메이트 이벤트’에서는 저승할망 보육원을 배경으로 펼쳐지는 이벤트 스토리를 만나볼 수 있으며, 미션 수행 시 인기 캐릭터 하현과 은결의 일러스트가 담긴 ‘한정판 SSR 카드’도 받아볼 수 있다.엔씨소프트의 북미 법인인 엔씨웨스트가 PC온라인 MMORPG ‘아이온’ 클래식 서버를 북미와 남미에 출시했다.이용자는 2008년 11월 국내 출시 초기에 선보인 던전과 사냥터 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다. 8개의 직업 중 하나를 선택해 필드에서 캐릭터 성장에 집중할 수 있다. 엔씨(NC)는 이용자 편의성을 고려해 게임 내 밸런스를 조정하고 최고 레벨을 50으로 설정했다.아이온 클래식은 북미와 남미 지역에서 일주일 간 무료로 즐길 수 있다. 이후에는 3일/30일/90일 단위 이용권을 구입해 플레이를 하거나 경험치 획득량 등 성장 방식 차이에 따라 무료로 게임을 즐길 수도 있다.