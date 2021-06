아우디가 국내 고객 선택의 폭을 확대하고, 순수 전기차와 고성능 모델 라인업의 다양화에 주력하고 있다.올해는 지난해 인기를 얻은 아우디 e-트론 55 콰트로에 이어 지난 5월 2종의 전기차 모델을 출시했으며, 연내 ‘아우디 e-트론 GT’와 ‘아우디 RS e-트론 GT’를 선 보일 예정이다.이와 함께, 아우디 고성능 브랜드 ‘아우디 스포트’가 생산하는 R8 및 다양한 RS 모델을 본격적으로 출시하며 프리미엄 브랜드로서 아우디의 입지를 공고히 다져 나갈 계획이다.■ 국내 프리미엄 전기차 시장 변화 선도아우디는 작년 7월 ‘아우디 e-트론 55 콰트로’를 국내 시장에 처음으로 선보이며 아우디의 새로운 전기 모빌리티 시대의 서막을 열었다.올해 아우디는 전기차 라인업을 확장하고 국내 전기차 시장의 소비자 선택의 폭을 넓히고자 노력을 기울이고 있다고 밝혔다.먼저, 지난 5월 17일 아우디는 ‘아우디 e-트론 50 콰트로’와 ‘아우디 e-트론 스포트백’을 출시했다. 최고 출력 313마력과 최대 토크 55.1kg.m, 최고 속도 190km/h (안전 제한 속도)의 다이내믹한 드라이빙을 선사하는 두 모델은 71kWh 용량의 리튬이온 배터리가 탑재되어 1회 충전 시 복합기준 각각 210km와 220km 주행 가능하다.‘아우디 e-트론 50 콰트로’와 ‘아우디 e-트론 스포트백 50 콰트로’의 외관은 전기차 시대를 향한 아우디의 새로운 디자인 언어를 보여준다. 공기역학적 디자인으로 효율성을 높였고, 배터리를 차체 하단에 넓게 배치한 덕분에 보다 넓은 레그룸과 적재공간을 활용할 수 있는 것이 특징이다.지난 5월 20일에는 아우디 전기 모빌리티 전략의 두 번째 이정표이자, 아우디 스포트의 전기화 여정의 시작을 알리는 ‘아우디 e-트론 GT’와 ‘아우디 RS e-트론 GT’의 공식 출시 전 프리뷰를 통해 한국 시장에 최초로 공개했다.‘아우디 e-트론 GT’와 ‘아우디 RS e-트론 GT’는 앞 뒤 차축에 두개의 강력한 전기 모터를 탑재하고 있으며, 각각 390kW (530마력) 와 475kW (646마력) 의 출력과 65.3kg.m 과 84.7kg.m 의 강력한 토크를 발휘한다(부스트 모드 사용 시)또한, 93.4kWh 용량의 리튬 이온 배터리가 탑재되어 1회 충전으로 WLTP 기준 ‘e-트론 GT’는 최대 488km, ‘RS e-트론 GT’는 472km의 주행이 가능하다. 두 모델에 탑재된 리튬 이온 배터리 시스템은 83.7kWh의 순 에너지(총 93.4kWh)를 저장할 수 있다.■ 모터스포츠 DNA 품은 고성능 모델 출시로 고객 선택의 폭 확대아우디는 지난해 ‘더 뉴 아우디 S6 TDI’와 4-도어 스포트백 ‘더 뉴 아우디 S7 TDI’, ‘더 뉴 아우디 SQ5 TDI’ 등 다양한 고성능 모델을 선보였다. 올해 아우디는 ‘더 뉴 아우디 R8 V10 퍼포먼스’를 필두로 아우디 고성능 브랜드 ‘아우디 스포트’가 생산하는 RS 6 아반트, RS 7, RS Q8 등 고성능 모델 마니아들이 기다려온 다양한 모델을 선보일 계획이다.아우디의 고성능 차량은 크게 ‘S’, ‘RS’ 그리고 ‘R8’ 모델로 세분화 되어있으며 S 모델은 ‘아우디 AG (Audi AG)’가, RS와 R8 모델은 ‘아우디 스포트’가 생산한다.아우디 스포트는 ‘레이싱 트랙에서 태어나 일반 도로를 달리기 위해 만들어졌다 (Born on the Track, Built for the road)’라는 슬로건 아래 고성능 차량 생산과 관련 기술 개발을 담당하는 아우디의 자회사다. 아우디의 S 라인업이 일상성에 초점을 맞춘 고성능 모델이라면, 아우디 RS (Renn Sport, Racing Sport) 모델과 R8은 레이싱카에 가까운 퍼포먼스를 자랑하는 아우디의 초고성능 라인업이다.지난 2월 4일 한국시장에 출시한 ‘더 뉴 아우디 R8 V10 퍼포먼스’는 강력한 출력과 다이내믹한 퍼포먼스, 아우디 모터스포츠 DNA가 내재된 디자인 패키지, 다양한 최첨단 기술 등을 통해 운전자의 레이싱 본능을 이끌며 보다 다이내믹한 드라이빙의 즐거움을 선사한다. 5.2리터 V10 가솔린 직분사 (FSI) 엔진과 7단 S 트로닉 변속기를 탑재해 최고 출력 610 마력, 최대 토크 57.1kg.m의 강력한 주행성능을 발휘한다.또한, 고성능 모델에 걸맞은 고급스럽고 스포티한 실루엣을 강조하는 동시에 강렬하고 역동적인 외관을 위해 전방 스포일러 및 후방 디퓨져에 카본 익스테리어 패키지와 카본 사이드 블레이드, 카본 사이드 미러 커버, 카본 엔진 컴포넌트 커버, 고정식 카본 리어윙을 적용했다.이와 함께 아우디는 지난 11일 아우디의 SUV 라인업 ‘Q 시리즈’의 최상위 모델인 ‘Q8’을 기반으로 아우디 스포트가 개발한 고성능 RS 모델 ‘더 뉴 아우디 RS Q8’을 처음으로 국내 시장에 출시했다.RS 모델 역사상 첫 대형 SUV 모델 ‘더 뉴 아우디 RS Q8’은 넉넉한 공간과 기능성, 럭셔리 쿠페의 우아하고 감성적인 스타일, RS 모델의 퍼포먼스를 두루 갖춰 다른 아우디 SUV와는 차별화된 스포티함과 고급스러움을 지니고 있다.‘더 뉴 아우디 RS Q8’은 4.0L V8 가솔린 직분사 터보차저 (TFSI) 엔진과 8단 팁트로닉 변속기를 탑재하여, 최대 출력 600마력, 최대 토크 81.58kg.m 의 파워풀하고 다이내믹한 주행성능을 자랑한다.외관 디자인은 아우디 최신 디자인 언어와 기술력이 반영된 스포티하고 고급스러운 외관을 자랑한다. 블랙 패키지와 카본 패키지를 적용해 아우디 RS Q8의 묵직한 차체에 역동적이면서도 강인함 넘치는 외관을 완성했으며, 실내는 간결하면서도 강렬한 고성능 스포츠카의 디자인을 SUV의 편안하고 고급스러운 디자인과 조화롭게 적용했다.■ 고객 만족 최우선으로 차별화된 브랜드 경험과 가치 제공아우디는 다양한 신차 출시와 함께 국내 소비자의 폭넓은 브랜드 경험을 위해 지난 5월 28일부터 6월 6일까지 강원도 인제스피디움 레이싱 트랙에서 ‘아우디 드라이빙 익스피리언스’를 진행했다.이를 통해 ‘아우디 e-트론’과 ‘아우디 e-트론 스포트백’, ‘아우디 e-트론 GT’ 와 ‘아우디 RS e-트론 GT’ 등 아우디의 다양한 전기차 모델과 함께, ‘아우디 R8’ ‘아우디 RS Q8’ 등 아우디 스포트를 대표하는 고성능 모델의 다이내믹한 드라이빙 퍼포먼스를 일반도로와 트랙에서 경험할 수 있는 기회를 제공했다.이 밖에도, 전시장과 A/S 서비스센터에서는 아우디만의 혁신적이고 다이내믹한 브랜드 가치를 전달하고자 고객 서비스 경험의 디지털화에 중점을 두고 노력하고 있다.전시장 내 ‘커스터머 프라이빗 라운지’를 마련해 전시장에 없는 모델도 원하는 색상과 소재를 조합한 3D 컨피규레이션을 통해 체험할 수 있도록 했다. 또한, A/S 서비스센터에서는 고객이 한자리에서 태블릿으로 차량 접수부터 A/S 서비스 정보와 영상을 확인할 수 있는 A/S 디지털 라운지 서비스도 운영하고 있다.이 밖에도, 아우디는 공식 홈페이지를 통해 실시간 상담 서비스인 ‘아우디 라이브챗(Audi Live Chat)’ 과 ‘아우디 금융계산기’ 서비스, 온라인으로 차량을 예약하고 구매 상담을 진행할 수 있는 ‘온라인 차량 예약 서비스’ 등 다양한 디지털 서비스를 제공하고 있다.