디아지오코리아가 조니워커와 가수 CL과 함께한 ‘킵 워킹(KEEP WALKING)’ 캠페인 첫 번째 광고 영상을 공개한다고 16일 밝혔다.조니워커에 따르면 KEEP WALKING 캠페인은 현실에 안주하지 않고 대담한 행보를 통해 삶을 풍요롭게 만드는 사람들을 응원하고자 기획된 글로벌 프로젝트다. 이번 캠페인 광고 영상을 통해 KEEP WALKING 정신을 담은 집약체 ‘조니 하이볼’을 소개함으로써 기존 조니워커 위스키에 대한 인식 제고에 나선다.이번 캠페인 광고는 CL이 직접 조니 하이볼을 만들고 즐기는 모습을 통해 전통적인 스카치 위스키 음용법을 넘어 레스토랑, 바는 물론 집에서도 쉽고 간편하게 각자 취향에 맞는 조니 하이볼을 즐길 수 있다는 메시지를 표현했다.영상 속에서 CL은 “무엇과 믹스하느냐에 따라 내가 원하는 대로 다양한 맛을 낼 수 있다는 게 조니 하이볼의 진짜 매력”이라며 “나 역시도 끊임없이 새로운 시도를 하며 다양한 매력을 보여줄 거야”라고 말한다.조니워커는 조니 하이볼 레시피를 전파 중이다. 얼음을 담은 잔에 1:3 비율로 조니워커 레드와 레몬소다를 넣고 레몬 슬라이스를 올리면 ‘조니레몬 하이볼’, 조니워커 블랙과 진저에일을 넣고 오렌지 슬라이스를 올리면 ‘조니진저 하이볼’, 조니워커 레드와 피치소다를 넣고 레몬 슬라이스를 올리면 ‘조니피치 하이볼’이 완성된다.김준희 조니워커 마케팅팀 부장은 “이번 영상에서는 다양한 매력을 뽐내는 CL의 모습을 통해 각자의 취향에 맞는 조니 하이볼을 쉽고 간편하게 즐길 수 있다는 메시지를 전달하고자 했다”며 “다음에 공개되는 두 번째 캠페인 영상에서는 조니워커와 CL의 KEEP WALKING 스토리를 풀어낼 예정이니, 많은 관심과 기대 부탁드린다”고 말했다.한편, 조니워커는 아시아 시장에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 한류 열풍에 힘입어 한국을 시작으로 홍콩, 대만, 베트남, 필리핀 등 아시아 주요 국가 및 글로벌 시장을 대상에서 글로벌 팝스타 CL과 함께 다양한 캠페인 활동을 이어갈 예정이다.