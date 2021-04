[스포츠한국 김동찬 기자] IT 개발인력 품귀 현상이 나타나면서 문과생들의 전직 도전이 잇따르고 있다.지난해 취업포털 인크루트가 성인남녀 739명을 대상으로 ‘개발자 입사 의향’에 대해 설문 조사한 결과 ‘최근 개발직 수요 증대에 공감하는지’에 대한 질문에 ’그렇다’는 응답이 87.5%에 달했으며, 이 중 46.7%는 개발자로의 전직 또는 취업의사가 있다고 밝혔다.개발자 수요가 커지면서 개발자를 키워주는 전문 강의 시장 또한 관심이 높아지고 있다. 현직 실무 경험이 많은 크리에이터의 노하우를 들을 수 있는 코딩 강의부터 수강 후 IT기업과 채용을 연계해주는 아카데미까지 수강생이 늘고 있다.온라인 클래스 플랫폼 클래스101은 지난달 기존의 디지털 관련 강의들을 한 데 모은 ‘데이터·개발 클래스’ 카테고리를 별도로 개설했다. 지난해 4월까지만 해도 5개였던 강의 수가 현재 40개 이상으로 늘어나자 카테고리를 분리시켰다. 수강생 수는 8배 증가했다.현재 인기 클래스는 파이썬의 기초부터 심화까지 풀패키지 강의를 제공하는 ‘파이썬 풀패키지와 자동화 프로그램 만들기’로 좋아요 3000개, 수강생 만족도 98% 이상을 보이고 있다. 이외에도 ‘코딩 하는거니의 문과 감성 실용 파이썬, 나의 첫 프로그래밍!’, ‘현직 대기업 개발자 푸와 함께 하는 진짜 백엔드 시스템 실무’ 등이 만족도 100%로 높은 관심을 얻고 있다.수강생뿐만 아니라 크리에이터들도 개발자 관련 콘텐츠를 만들고 있다. 현재 클래스101에서는 데이터·개발 클래스를 성공적으로 개설한 크리에이터에게 100만원 상당의 오픈 지원금과 2개월간 매출액의 80%를 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.IT 인재 양성 스타트업 코드스테이츠는 올해 1분기 교육 코스 지원자 수가 지난해 대비 5배 급증하며 개발자 인기를 실감하고 있다. 코드스테이츠는 IT 교육을 제공하는 것은 물론 190여개에 달하는 기업에 채용까지 연계해 주고 있다. 또 일정 연봉 이상으로 취업 성공시 소득의 일부를 교육비로 후지불하는 ‘위-윈(We-Win)’ 프로그램을 통해 IT 커리어 전환을 준비하는 사람들의 초기비용 부담을 덜어주고 있다.현재 코드스테이츠는 소프트웨어 엔지니어링, 프로덕트 매니지먼트, 그로스 마케팅, 인공지능(AI) 등 다양한 교육 코스를 운영하고 있으며, 해당 프로그램을 이수한 코드스테이츠 출신 IT 인재들은 네이버, 카카오, 당근마켓, 쿠팡, 우아한형제들(배달의민족), 왓챠 등 유수의 기업에 입사한 것으로 알려졌다.개발자 육성을 포함해 다양한 분야의 교육 콘텐츠를 보유하고 있는 민간 교육기업 패스트캠퍼스는 지난해 누적고객 48만 명, 연 매출 420억원을 기록하며 크게 성장했다.패스트캠퍼스에 따르면 지난해 가장 높은 비중을 차지한 분야는 △데이터 사이언스 △프로그래밍 △영상제작 순이었다. 홈페이지 내 이번주 베스트셀링 강의 Top4에서도 파이썬과 데이터 사이언스 강의가 2, 4위에 오를만큼 타 온라인 강의 중에서도 IT관련 강의의 인기가 뜨겁다. 기업교육 분야에서도 국내 유수의 기업들은 주로 데이터 사이언스, 프로그래밍, 머신러닝 등 디지털 전환에 가장 필요한 교육 콘텐츠를 선호하는 것으로 나타났다.모바일로 개발 강의를 들을 수 있는 애듀캐스트는 누구나 자유롭게 강의를 업로드할 수 있는 오픈마켓형 온라인 강의 플랫폼으로 다양한 교육 콘텐츠를 수용해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있다.에듀캐스트의 개발 분야에는 프로그래밍 이론부터 웹/모바일 개발, 데이터 사이언스까지 풍부한 커리큘럼을 제공하며 타 교육 사이트보다 합리적인 가격에 수강할 수 있다. 첫 수강으로 가장 많이 듣는 강의로 ‘빅데이터 분석 솔루션’이 선정되어 다양한 분야의 강의 중에서도 데이터·개발의 높은 수요를 확인할 수 있다.