[스포츠한국 김동찬 기자] 넷마블이 모바일 MMORPG '블레이드 & 소울 레볼루션’에 신규 직업 ‘투사’, 이벤트 던전 ‘우왕 야영지’ 등을 추가하고 이를 기념한 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.먼저 투사는 장대한 대검의 강력한 근접 공격과 검기를 통한 원거리 공격이 특징인 직업으로, 곤족과 린족 중 선택해 캐릭터를 생성할 수 있다. 특히 주변의 모든 적을 결빙시킨 후 광역 공격을 가하는 필살 스킬을 보유하고 있으며, 파티원들의 공격력과 생명력 회복 효과를 부여하는 ‘강림’ 스킬을 통해 아군의 전투 효율을 상승시킬 수 있다.총 40단계로 구성된 1인 이벤트 던전 우왕 야영지는 각 단계별로 공략이 가능하며, 단계가 올라갈수록 더 많은 이벤트 주화를 획득할 수 있다. 이용자들은 이벤트 주화를 모아 전용 상점에서 전설 사냥 장신구 상자, 신규 의상 ‘백귀’ 도안 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다. 우왕 야영지는 5월 말 업데이트전까지 한시적으로 선보인다.이와 함께 신규 수호신령 ‘나연’, ‘테아’, ‘리카’ 등 3종을 추가하고, 영웅 수호령을 포함한 다양한 보상과 혜택으로 빠른 캐릭터 성장이 가능한 신규 서버 ‘위풍당당’도 오픈했다.넷마블은 이번 업데이트를 기념해 오는 5월26일까지 스페셜 쿠폰 받기를 통해 붉은 신석 1만개를 이용자 전원에게 증정하며, 10일간 접속 시 마다 매일 1개씩 최대 10개의 ‘출석패’를 제공한다. 이용자들은 출석패를 모아 상점에서 최상급 수호령 소환, 최상급 무공패 해방, 최상급 보석 소환 등의 아이템을 획득할 수 있다.또 5월 말 업데이트 전까지 게임에 접속한 모든 이용자에게 이벤트 영웅 무기와 영웅 장신구를 획득할 수 있는 특별 꾸러미를 지급한다.카카오게임즈는 미국 개발사 콩 스튜디오에서 개발한 모바일 RPG ‘가디언 테일즈’에 신규 영웅 ‘안드로이드 MK.99’를 추가했다.새로 등장한 MK.99는 영웅들의 화력 지원을 위해 만들어졌으나 단종되었던 전투형 안드로이드다. 잔여 동력을 모두 쏟아 부어 엄청난 포격을 퍼부을 수 있는 점이 특징이며, 다른 안드로이드들에 비해 능동적인 판단과 행동이 가능해 강력한 전투력을 자랑한다.신규 유니크 영웅 추가와 함께 오는 5월6일까지 ‘미래 공주’, ‘대천사 가브리엘’, ‘여우 신선 나리’와 전용 장비 픽업 소환 이벤트도 진행된다. 이와 함께 5월20일까지 10개의 스테이지가 새롭게 추가된 ‘빛의 미궁’과 ‘불의 미궁’의 신규 시즌을 4주간 진행한다.카카오게임즈는 오는 7월1일까지 이용자들을 위한 특별 출석 이벤트를 진행한다. 게임에 처음 접속하는 이용자 혹은 오랜만에 게임에 접속한 이용자들에게 다양한 인게임 보상을 선물한다.넥슨은 1인칭 슈팅 게임(FPS) ‘카운터스트라이크 온라인’(이하 카스온라인)에 신규 무기 ‘블레이즈노바’를 출시했다.블레이즈노바는 오버시어 집행관이 우주의 균형을 수호하기 위한 무기로, 에픽 무기 ‘드레드노바’의 기능을 사용할 수 있다. 이 무기는 에너지를 모아 강력한 공격을 가하는 ‘노바캐논’과 짧은 시간 동안 무적 효과가 발휘되는 ‘블레이즈로드 소환’ 기능을 갖추고 있다.넥슨은 블레이즈노바 출시를 기념해 5월20일까지 ‘에픽 무기(기간제)’, ‘초월 무기(무제한)’, ‘최대 강화 9강 무기’, ‘6티어 파츠가 적용된 유니크·초월 무기(기간제)’ 등 특별 품목 3종을 추가로 판매한다.또 ‘에픽해독기’ 사용량에 따라 확정 지급 포인트 1개를 부여하고, 일정 포인트(300)를 달성할 때마다 이용자에게 ‘블레이즈노바(무제한)’, ‘드레드노바(무제한)’, ‘트리니티 그레네이드(무제한)’, ‘듀얼 베레타 건슬링거(무제한)’ 등 일곱 종류의 무기 중 1종을 제공한다.이 밖에 5월6일까지 게임에 매일 접속한 이용자에게 특별 보상을 선물한다. 이용자는 특정 플레이 조건을 달성하면 ‘무기 강화 경험치권’, ‘초월해독기’ 등 일일 보상을 얻을 수 있고, 금요일부터 일요일까지 추가 보상으로 5000 마일리지를 받는다.엔씨소프트의 PC MMORPG ‘블레이드 & 소울'(이하 블소)이 업데이트 티저 사이트 ‘태동록’ 3차 콘텐츠를 오픈했다.블소는 태동록을 통해 6월 업데이트 예정인 4개의 타이틀을 공개했다. 이용자는 신규 난이도 시스템을 적용한 ‘고대 던전’, 개편 예정인 ‘전투 UI’ 및 ‘랭킹 시스템’, 신규 시스템인 ‘전투 피드백 시스템’을 확인할 수 있다.이와 함께 엔씨소프트는 ‘똑!똑! 선물 상자가 도착했습니다!’ 이벤트를 진행하고 있다. 이용자는 이벤트 페이지에서 보상 받기 버튼을 클릭해 ‘선물 상자(10개입)’ 쿠폰을 계정당 1회 수령할 수 있다. 일일도전 미션 3종을 완료하거나 낚시, 흑룡의 환영, 만립협곡에서도 추가 선물 상자 획득이 가능하다.선물 상자는 접속 보상에서 획득한 기대감 아이템을 사용해 ‘고급 선물 상자’로 변환할 수 있다. 고급 선물 상자를 개봉하면 ‘선물 주화’와 ‘홍악린 파편’, ‘다드림 홍문신공 부적’ 등을 획득할 수 있다. 선물 주화는 비룡공상에서 신규 이벤트 의상 ‘흑의’, ‘흑의 마스크’, ‘홍악린’, ‘의협의 휘석 상자’, ‘오성 금강석’ 등으로 교환 가능하다.데브시스터즈는 모바일 수집형 RPG '쿠키런: 킹덤'에 신규 OST ‘My Kingdom’ 뮤직비디오를 공개했다.신규 OST My Kingdom은 자신의 집과 왕국을 갖게 된 쿠키들이 다시 모험을 떠나게 되고, 그 과정에서 나의 집 그리고 왕국을 그리워하는 노스탤지어의 정서를 담고 있는 곡이다. 듣는 이들에게 어린 시절 추억의 공간인 ‘집'을 떠올리게 하는 가사가 특징이다.이와 함께 My Kingdom은 영어 가사로 부른 버전도 제작됐다. 영어 버전에는 쿠키 왕국의 아름다움과 날마다 즐겁고 신나는 일이 펼쳐지는 왕국에서의 생활을 담았다.이번 OST에는 한국에서 가수 활동 중인 미국인 Jay Marie가 함께했다. My Kingdom의 아련한 멜로디와 조화롭게 어우러지는 아름답고 청아한 음색을 선보이며, 한국어와 영어 두가지 버전에 모두 참여했다. 뮤직비디오에도 직접 출연하며 곡의 몰입감을 높이기도 했다.국내외 주요 온라인 음원 사이트를 통해 곡을 감상할 수 있으며, 뮤직비디오는 쿠키런: 킹덤 공식 유튜브에서 만나볼 수 있다.엔픽셀은 멀티플랫폼 MMORPG ‘그랑사가’에 신규 챕터 추가 및 최고 레벨 확장 등 업데이트를 진행했다. 이번 업데이트를 통해 캐릭터 최대 레벨을 기존 70에서 80으로 상향하고, 신규 지역인 8챕터 ‘세상의 끝’을 새롭게 선보인다.세상의 끝은 주인공 캐릭터인 세리아드의 과거 기억을 따라 여신의 권좌로 나아가는 라스 일행의 모험담을 담고 있으며, 200여 개의 메인 퀘스트와 서브 퀘스트 등으로 구성된 방대한 콘텐츠를 중심으로 다양한 속성을 가진 몬스터를 공략할 수 있는 것이 특징이다.이와 함께 이번 업데이트를 통해 ‘프리셋(Preset)’ 기능을 개선했다. 프리셋은 전략 및 상황에 따라 유저가 선택한 캐릭터의 세팅을 자유롭게 지정하는 기능으로, 프리셋 대표 이름 수정 및 프리셋 간 복사, 특정 프리셋 초기화 기능도 함께 지원한다.이 밖에도 캐릭터 및 그랑웨폰과 관련된 이야기를 던전 플레이와 함께 확인할 수 있는 '스페셜 스토리' 추가와 함께 캐릭터 장신구의 능력치를 성장시킬 수 있는 '장신구 레벨업', '심연의 회랑' 지옥 난이도를 조정했다.라인게임즈는 픽셀쿠르즈에서 개발한 멀티 타워 디펜스 게임 ‘가디언 크로니클’에 첫 번째 대규모 업데이트와 관련 이벤트를 실시한다.먼저 이번 업데이트를 통해 게임 메인 콘텐츠인 ‘경쟁전’과 ‘협동전’의 신규 시즌이 시작됐다. 이에 따라 경쟁전과 협동전에 각각 ‘테녹의 비밀 작업장’ 및 ‘해적선’ 신규 지도(Map)가 도입돼 새로운 플레이 전략과 가디언, 마스터 조합을 통한 플레이를 즐길 수 있다.이와 함께 ‘투기장’ 모드가 추가됐다. 하루 3회 입장이 가능하며 연속 승리 횟수에 따라 다양한 보상을 획득할 수 있다. 또 가디언 ‘타락한 랜센’의 공격속도 증가량이 기존 70%에서 100%로 상향되고, ‘클라이든’의 쿨타임이 15초에서 16초로 소폭 증가하는 등 게임 내 가디언과 마스터에 대한 밸런스 패치를 적용했다. 리플레이를 볼 수 있는 ‘GC TV’도 새롭게 추가했다.라인게임즈는 새로운 시즌 시작을 기념해 ‘네드웨인/시오’ 및 ‘세이드/마보’에 대한 가디언 픽업 스카우트를 시즌 기간 중 진행하며, 월간 출석 이벤트를 비롯해 신규 유저의 편안한 게임 적응을 돕기 위한 ‘신규 유저 환영 이벤트’를 실시한다.